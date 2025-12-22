Subida de Badé con posible beneficio colateral para el Sevilla

El valor de mercado del francés mejora en tres millones de euros por sus prestaciones y presencia en el Bayer Leverkusen, lo que podría beneficiar al Sevilla en función de las variables firmadas en su venta: cuatro millones de euros y un 10% de una futura venta

La necesidad de ajustar las cuentas obligó al Sevilla FC a traspasar a sus puntales y a Loïc Badé, a renunciar a continuar en Nervión después de haber rechazado otras propuestas anteriores al sentirse a gusto en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Así, el Bayer Leverkusen alcanzó un acuerdo con el Sevilla por 27 millones de euros fijos más cuatro en variables y Badé dio luz verde al encajarle económica y deportivamente por disputar Champions, por lo que la transacción se cerró en el mes de agosto y permitió a los hispalenses aliviar su límite salarial y disponer de 'cash'.

Badé, pieza clave en el Bayer Leverkusen

Una decisión acertada por parte del central francés, pues, pese a un comienzo marcado por la destitución fulminante de su gran valedor, el técnico Erik Ten Hag, se ha convertido en una pieza importante en la defensa del Bayer, como demuestra que ya acumula 1.588 minutos repartidos en 22 partidos. De los 22, ha partido de inicio en 18 merced a su notable rendimiento y al enorme compromiso que ya le caracterizó en el Sevilla.

Tanto es así, que el valor de mercado del excentral sevillista, que se marchó entre lágrimas de Nervión, ha experimentado un repunte después de que sufriera un pequeño retroceso al final del curso pasado por la pobre campaña del club blanquirrojo.

Badé aumenta su valor de mercado

De ese modo, en la última revisión realizada por la web especializada Transfermarkt muy recientemente, su tasación ha experimentado un crecimiento, que refleja que está respondiendo a las expectativas generadas en el Bay Arena, pues ha pasado de los 25 millones de cotización en el mes de junio a los 28 millones de euros seis meses más tarde. Un incremento muy significativo de tres millones.

El Sevilla se reservó, además, un 10% una futura venta, además de que el acuerdo incluye cuatro millones en variables en función de objetivos que, a tenor de su presencia en el once, podría suponer beneficios extra para las arcas sevillistas, necesitadas de cualquier tipo de ingresos para equilibrar las cuentas.

Cabe recordar que el Sevilla pagó 12 millones de euros al Rennes el verano de 2023 tras sus magníficas prestaciones en la cesión durante seis meses, y que lo vendió por 27+4 millones, lo que supuso una destacada plusvalía tras dos temporadas y media a un alto nivel en el centro de la defensa sevillista. Además, el internacional francés dejó abiertas las puertas a un futuro regreso a un Ramón Sánchez-Pizjuán que considera su casa.