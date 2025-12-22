Alineaciones Athletic Club - Espanyol: Alineación confirmada de Athletic Club y Espanyol en el partido de hoy de LaLiga EA Sports

El Athletic Club de Ernesto Valverde busca cerrar 2025 con victoria en San Mamés ante un Espanyol sólido y competitivo que quiere seguir en los puestos europeos

El Athletic Club llega a su último compromiso de 2025 en San Mamés con la intención de mantener la racha y mejorar su rendimiento en la Liga. Tras un empate complicado en O Couto, los rojiblancos esperan enderezar el rumbo antes del parón invernal, mientras el sorteo de Copa los enfrentará a un equipo de Segunda. Este duelo ante el Espanyol no solo es un choque más en la clasificación: los tres puntos son vitales para afrontar enero con confianza y ritmo competitivo.

Espanyol, sólido y en ascenso

El Espanyol, por su parte, llega a Bilbao con credenciales sólidas: cuatro victorias consecutivas ante Sevilla, Celta, Rayo Vallecano y Getafe, sumadas a tres partidos sin encajar un gol. Los pericos se presentan con un planteamiento equilibrado, combinando defensa compacta en bloque medio y transición rápida al ataque. La ausencia de jugadores clave como Javi Puado, Ramón Terrats y Charles Pickel (por la Copa África) obliga a Manolo González a ajustar su plantilla, pero el equipo mantiene recursos ofensivos como Pere Milla, Roberto Fernández y Edu Expósito, capaces de generar peligro constante.

Problemas defensivos para el Athletic

El Athletic llega con algunas bajas sensibles en la defensa. Yuri Berchiche sufre una lesión muscular y es duda, mientras que Dani Vivian no podrá jugar por sanción. Esto obliga a Valverde a realizar ajustes tácticos, decidiendo entre el filial Monreal y el reconvertido Lekue como central. La prioridad del técnico es mantener orden y concentración, traduciendo la posesión del balón en oportunidades claras para superar a un Espanyol que se muestra sólido y peligroso en cualquier transición.

Intensidad y tácticas en el último tercio

Se espera un partido de choque físico y táctico, con dominio de la intensidad en cada acción. El Athletic buscará imponer su ritmo desde el inicio, aprovechando la fuerza de San Mamés como factor local. El Espanyol, con su propuesta de juego directo y eficacia a balón parado, tratará de sorprender en contraataques y segundas jugadas. Los detalles y decisiones en el último tercio del campo probablemente marcarán la diferencia en un encuentro donde las alternativas y la presión mental serán determinantes.

Alineaciones probables

Athletic Club (4-2-3-1): Unai Simón; Adama Boiro, Lekue, Paredes, Areso; Jauregizar, Ruiz de Galarreta; Nico Williams, Oihan Sancet, Iñaki Williams; Berenguer.

Espanyol (4-3-3): Dmitrovic; Romero, Cabrera, Calero, El Hilali; Edu Expósito, Urko, Lozano; Pere Milla, Roberto, Dolan.

Con estos antecedentes, San Mamés se prepara para un duelo intenso que puede definir las sensaciones del Athletic y del Espanyol de cara al cierre de la primera vuelta de LaLiga. La presión por los resultados, la recuperación de lesionados y la gestión táctica serán claves para ambos equipos en un partido donde cada balón cuenta.