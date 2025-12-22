La lupa de ESTADIO Deportivo en la jornada 17 de LaLiga EA Sports

La solvencia del Barça, la racha no goleadora del Oviedo, la incapacidad del Levante en casa y el nuevo enfado de Vinicius, protagonistas

El FC Barcelona despidió el año 2025, antes de marcharse de vacaciones de Navidad, como sólido líder de LaLiga EA Sports, con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid tras imponerse al Villarreal por 0-2 en La Cerámica en un partido inicialmente fijado para disputarse en Miami y que volvió a resolverse a favor del cuatro azulgrana, que ya es campeón de invierno.

Este resultado sirvió al Atlético de Madrid para adelantar al Villarreal y situarse tercero, a nueve puntos del Barcelona y a cinco del Real Madrid, aunque con dos partidos jugados más que el equipo castellonense. El conjunto de Diego Pablo Simeone se va al parón con una sonrisa tras recuperar el sabor de la victoria fuera de casa al imponerse por 0-3 al Girona.

Además, el Betis afianzó su puesto europeo al reencontrarse con la victoria tras dos jornadas sin conseguirlo. Sumó un claro triunfo (4-0) ante un Getafe inofensivo que apenas creó problemas al conjunto del chileno Manuel Pellegrini y que le condujo a la tercera derrota seguida.

También el Elche dio un recital esta jornada, haciéndose fuerte en su terreno del Martínez Valero, donde ganó su segundo partido seguido, esta vez con goleada ante un desdibujado y desacertado Rayo Vallecano (4-0).

LOS CINCO DATOS MÁS DESTACADOS DE LA JORNADA

Empezando por los datos positivos, el FC Barcelona acumula ocho triunfos consecutivos en LaLiga, esta jornada ante un rival duro como el Villarreal, que hacen que los culés se marchen líderes al parón navideño, cuatro puntos por encima del Real Madrid.

Por contra, el Levante empató a uno ante la Real Sociedad, lo que puede ser un buen resultado viéndolo con perspectiva, pero es que los granotas son el único equipo que aún no ha ganado en casa esta campaña en Primera división.

Siguiendo con rachas negativas, el Oviedo acumula 10 horas y media sin ver portería, habiendo anotado su último gol en liga el pasado 25 de octubre. Mal está también el Valencia, que suma 1 triunfo en las últimas 12 jornadas.

VINICIUS, PROTAGONISTA DE LA JORNADA

La afición del Real Madrid demostró que tiene claro a quien echa las culpas de la situación actual del equipo y silbó a Vinicius cuando fue sustituido por Xabi Alonso en la segunda parte ante el Sevilla FC. El brasileño respondió con un cambio en su imagen en redes sociales y sustituyó la camiseta blanca por la 'verdeamarela' de Brasil. En caliente, nada más llegar al vestuario, cambió su foto de perfil en redes sociales.

En cuanto a récords personales, destacan esta jornada Koke Resurrección, que alcanzó ante el Girona su gol número 50 con el Atlético de Madrid, y Michel, que sumó 200 partidos entrenando al cuadro catalán.