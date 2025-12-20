Flick defiende a Raphinha ante la FIFA: En el once ideal de la FIFA no está Raphinha y me sorprende

El FC Barcelona afronta una de las salidas más exigentes del curso en La Cerámica. Antes del duelo ante el Villarreal, Hansi Flick analizó el momento del equipo, confirmó ausencias importantes y reivindicó a varios de sus futbolistas, con un discurso que finalizó con una defensa al reconocimiento de Raphinha, jugador clave en su sistema

El FC Barcelona encara el tramo final de 2025 con un reto de máxima dificultad. Visitar al Villarreal CF en el Estadio de la Cerámica no es un simple compromiso más en el calendario, sino una prueba de madurez para un equipo que llega como líder y quiere cerrar el año con una victoria de prestigio. Así lo entiende Hansi Flick, que compareció ante los medios con un mensaje claro: no hay margen para la relajación.

“El Villarreal es un gran equipo, con una filosofía clara de juego, directo y con buen estilo. Ha mejorado mucho y va muy bien”, afirmó el técnico alemán, reconociendo el nivel del rival y el contexto competitivo del partido. Flick incidió en que cada encuentro exige la máxima concentración, especialmente ante un adversario que ocupa la zona alta de la tabla.

El Barça viajará a Castellón tras el entrenamiento vespertino, consciente de que se mide a un equipo herido tras su eliminación copera, un factor que el propio entrenador considera clave a nivel emocional.

Pedri, baja sin riesgos innecesarios

Uno de los puntos centrales de la comparecencia fue la situación de Pedri. Flick confirmó que el centrocampista no estará disponible para el duelo ante el Villarreal, priorizando la gestión física a medio plazo. “Está lesionado, estará listo para el siguiente, para el partido contra el Espanyol. Tiene problemas en los gemelos. Podría jugar, pero el riesgo es alto y lo mejor es que descanse”, explicó.

El técnico quiso transmitir calma respecto al alcance de la dolencia: “No es nada peligroso, pero hay que cuidarlo, hay que hacer tratamiento”. Flick dejó claro que no asumirá riesgos con un futbolista clave pensando en enero, donde llegan citas decisivas como el derbi y la Supercopa. “Le necesitamos en enero. Y hay jugadores de calidad en el equipo”, remarcó.

Novedades en la convocatoria y el once titular

En el capítulo de buenas noticias, Robert Lewandowski sí entra en los planes para el encuentro. “Está listo para jugar, es una opción para mañana. En la Copa no quisimos correr riesgos, ni en el último de LaLiga. Está disponible y puede jugar. Buenas noticias”, señaló Flick, satisfecho con la evolución del delantero polaco.

También tuvo palabras para Frenkie de Jong, destacando su importancia en el equilibrio del equipo. “Es bueno tener el control y estabilidad en el equipo. Eric jugó de ‘6’, Frenkie lo entiende… es un futbolista sobresaliente e importante”, afirmó. Flick insistió en la necesidad de competencia interna: “Hay que tener calidad y competencia. Todo el mundo está listo y dispuesto”.

Gestión del vestuario y rotaciones

Más allá de lo estrictamente táctico, Flick volvió a poner el foco en el aspecto humano. “Todos somos humanos y tenemos sentimientos. Si alguien no juega, yo hablo con el jugador. Les doy motivos por los que no tienen minutos. Mi puerta está abierta”, explicó, subrayando su modelo de liderazgo basado en la comunicación directa.

El alemán entiende que el éxito colectivo pasa por la cohesión: “Estoy para ayudar a los jugadores a mejorar, pero el equipo debe jugar como un equipo”. Un mensaje que refuerza la idea de grupo en un vestuario con talento y competencia en casi todas las posiciones.

Raphinha como reivindicación final

La comparecencia dejó un cierre contundente con la defensa pública de Raphinha, ausente en el once ideal de la FIFA. Flick no ocultó su sorpresa: “No quiero destacar quién es mejor, pero en el once ideal de la FIFA no está Raphinha y me sorprende. Me parece una broma”.

El técnico fue más allá: “La influencia de Raphinha fue increíble. Vemos sus goles, sus partidos, sus asistencias… fue increíble. No es justo y debo decirlo. No me lo creo”. Una reivindicación que refleja la confianza del entrenador en un jugador que considera determinante.

Con ese mensaje y la ambición intacta, el Barça se prepara para un duelo exigente. La Cerámica dictará si el líder despide 2025 con una victoria de peso o si deberá esperar al nuevo año para seguir marcando territorio.