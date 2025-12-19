Arnau Tenas, antes de verse las caras con Lamine Yamal: "Hoy lo veo como uno de los mejores del mundo"

El portero del Villarreal, en la previa del choque contra el Barcelona de Hansi Flick en La Cerámica, alabó al '10' culé y de la selección española, además del momento del conjunto de Marcelino tras caer eliminado en Copa del Rey y UEFA Champions League

El Villarreal recibirá el próximo domingo al Barcelona, en la que será el regreso a La Cerámica de los de Marcelino tras las derrotas en UEFA Champions League y Copa del Rey. De esta manera, no será un encuentro cualquiera para Arnau Tenas, ya que comenzó su carrera en las categorías inferiores del conjunto culé. Por ello, el portero de 24 años ha repasado la actualidad del club centrándose en nombres propios, como los de Lamine Yamal o Ter Stegen. Además, el meta español ha analizado la temporada que está firmando el equipo castellonense, en un momento en el que afrontan el duelo ante los de Hansi Flick con numerosas bajas.

Arnau Tenas, de nuevo cara a cara con el Barça

De esta manera, Arnau Tenas ha concedido una entrevista a Mundo Deportivo, donde ha valorado el encuentro de este domingo contra el Barcelona en La Cerámica, al que llegan tras caer eliminado de Copa del Rey ante el Racing: Más que esperado es especial. He pasado casi 15 años en el Barça, es el club en el que he estado prácticamente toda mi vida. Tengo muchas amistades allí y muchísimos momentos. No lo sé. Ni puedo dar pistas ni, aunque lo supiera, lo diría. Son decisiones del míster, se respetan y ya esta".

En este sentido, Arnau Tenas ha repasado el momento en el Villarreal y la rotación en portería, ya que tan solo ha disputado cinco encuentros esta campaña: "Yo sabía a lo que venía. Siempre tienes ganas de jugar, eso es evidente, pero hay rotación y son decisiones que se toman. A veces juega Luis, a veces juego yo".

El portero del Villarreal siguió apuntando que "cuando me toque, tengo que estar preparado y rendir bien. También creo que esta rotación es positiva porque tienes a todos preparados cuando el entrenador lo necesita. En Liga estamos rindiendo muy bien, el equipo está increíble. Defendemos bien, atacamos bien y estamos a un nivel muy alto. Cada fin de semana vamos a por los tres puntos para luchar por la Liga. Este fin de semana jugamos contra el líder, el Barça, que está en un buen momento, pero nosotros vamos a lo nuestro: jugar como siempre, como vamos jugando y sumar tres puntos".

Arnau Tenas valora la lucha por LaLiga

Arnau Tenas también comentó la lucha por LaLiga, sobre la que fue muy claro Marcelino en el día de hoy en rueda de prensa: "Dejando de lado que sea el Barça, nosotros intentamos ganar a cualquier equipo. Es un partido complicado, ellos tienen jugadores top mundial, pero creemos que podemos ganar a cualquiera si estamos concentrados y jugamos a lo que sabemos. Vamos a eso, estamos trabajando súper bien y vamos a por el partido"

Además, Arnau Tenas valoró a este Barcelona de Hansi Flick, que solventó el pase a octavos de final de la Copa del Rey ganando al Guadalajara: "Yo lo veo bien. Es la filosofía del entrenador. Veo los partidos y están jugando bien. Se habla mucho de la defensa adelantada, pero lo tienen trabajado y, como todos los equipos, a veces puede fallar. Es la táctica que decide el míster y hay que acatarla. Para mí el Barça está en un buen momento".

Arnau Tenas destaca el momento de forma actual de Lamine Yamal

Por otra parte, Arnau Tenas señaló el momento de forma de Lamine Yamal y el impacto que está teniendo en el Barcelona y la selección española: "Lo conozco desde hace muchos años, desde La Masia, cuando estábamos con Gavi y Ansu Fati. Ya se veía que tenía mucho nivel, que era diferente. Hoy lo veo como uno de los mejores del mundo. Cuando le ha tocado rendir, lo ha hecho bien. Los chavales están demostrando que pueden jugar en primera y en Barça". En este contexto, el exportero del conjunto culé destacó la situación que está viviendo Ter Stegen: "Tengo muchísima amistad con él. Desde que entré en el primer equipo siempre me cuidó. Para mí sigue siendo un 'porterazo', pero el club toma decisiones que se tienen que respetar"

Por último, Arnau Tenas habló de su salida del Barcelona y la falta de oportunidades: "Yo me tuve que ir por la situación que me pasó, como ya comenté en su día. Ahora estoy muy feliz aquí en Villarreal, con ganas de jugar siempre. No tengo ganas de demostrar nada a nadie. En el fútbol hay que tener paciencia y yo voy a aprovechar cada momento que me dé el míster para ayudar al equipo".