Las frases del último debate electoral entre Laporta y Font: "Con Haaland te ha salido el tiro por la culata"

Por primera vez en 25 años se celebrara un cara a cara televisivo, que duró alrededor de una hora y cuarto

El último debate electoral entre Joan Laporta y Víctor Font se convirtió en una serie de reproches y ataques personales, en la que los aspirantes repitieron las ideas sobre Leo Messi, la economía de club, el nuevo estadio, la figura de Deco o la honestidad del equipo directivo repetidas durante la campaña.

Así que de poco sirvió que por primera vez en 25 años se celebrara un cara a cara televisivo, que duró alrededor de una hora y cuarto, y los socios indecisos difícilmente pudieron determinar sus preferencias de cara a las elecciones de este domingo.

Laporta atacó a Font al calificarle de tener una manera de actuar "chapucera", de ser "un trilero", de desestabilizar el club, de "hacer demagogia de la mentira" y de destruir "lo construido entre todos", mientras que Font acusó a Laporta de "manipular la realidad", "confrontar" y "alejar al socio del club".

Estas son algunas de las frases más destacadas del debate:

- Laporta: "Víctor Font basa su campaña en mentir. Quiere cambiar a Deco por un triplete. La salida de Deco pone en peligro la continuidad de Hansi Flick. Esto es no entender cómo funcionan las cosas".Deco es mejor que Mateu Alemany. Ha configurado la plantilla, ha renovado a toda una generación de jóvenes. Hay una estructura que funciona".

- Font: "Deco es socio de Alejandro Echevarría, es su principal virtud para ser director deportivo del Barça. Relevó al hijo de Johan Cruyff que se fue menospreciado y a Mateu Alemany. Lo que tiene lo ha heredado".

- Laporta: "Víctor Font niega evidencias y dice mentiras. Es un tecnócrata que trabaja detrás de un ordenador. Todo lo que hemos construido lo quiere destruir".

- Font: "El domingo tenemos que decidir entre el modelo de la confrontación y de un presidente reparte carnets, de los turistas y que criminaliza a la grada de animación; un Barça que nos limita o uno imparable".

- Laporta: "Messi merece una estatua, ha sido el mejor jugador de la historia. Ahora bien, el culer quiere pensar en el presente. No le vamos a utilizar como otros".

- Font: "Decir que Messi es pasado es menospreciar al mejor jugador de la historia. Messi es presente y también futuro. Le ofreceremos ser presidente de honor. Flick, junto a la dirección deportiva, decidirá cómo debe terminar su trayectoria".

- Laporta: "Lo de Haaland es una mentira categórica, que ya la han desmentido. Le ha salido el tiro por la culata. No tienes sentido del ridículo".

- Font: "Hemos tenido que regalar a Iñigo Martínez y este año lo notamos a faltar. Estamos negociando una opción de compra por Erling Haaland para cuando quiere marchar del Manchester City".

- Laporta: "La previsión es el 2028, con la cubierta. Estas obras no son matemáticas, hay imponderables. El 80% del aforo será para abonados, habrá 5.000 más de la lista de espera. Los socios no abonados tendrán un 50% de descuento en las entradas".

- Font: "El modelo económico actual depende de los turistas. Un socio que quiera ir a ver un partido se tiene que gastar un dineral".

- ¿Qué admira Laporta de Font?: "Admiro que es del Barça, su barcelonismo".

- ¿Qué admira Font de Laporta?: "Admiro su intuición, por eso a veces la improvisación le funciona. Pero, es un riesgo".