Dembelé se lleva el FIFA The Best 2025 y repite tras el Balón de Oro

El jugador del PSG se confirma como el jugador más importante del año que terminará en apenas 15 días. Luis Enrique, su entrenador, también se llevó el galardón a mejor entrenador tras el triplete con el cuadro galo

Los premios FIFA The Best han explotado definitivamente este martes en Doha. El PSG, que vela armas de cara al partido de mañana sábado ante el Flamengo en territorio de Catar, ha sido el auténtico protagonista en los premios masculinos. El primer representante del PSG en llevarse un premio en la gala del FIFA The Best 2025 ha sido Luis Enrique.

El técnico asturiano, ex de Barcelona y Lazio entre otros conjuntos, ha realizado una campaña para enmarcar con el cuadro parisino. Luis Enrique se alzó con el triplete en el PSG con la Ligue 1, la Copa de Francia y la ansiada Champions League que le faltaba a los parisinos en sus vitrinas. El PSG llevaba muchos años peleando por alzarse con su primera Champions League y curiosamente en la primera temporada en la que no estuvo Mbappé, se llevó el gato al agua.

Luis Enrique se impuso a Slot y a Hansi Flick. El único pero de Luis Enrique con el PSG este 2025 ha sido la derrota en la final del primer Mundial de Clubes que se disputó en Estados Unidos el pasado verano y que cayó de lado del Chelsea en la final ante el cuadro parisino.

Dembelé suma y sigue con el FIFA The Best 2025 que sigue al Balón de Oro

Otro de los nombres que defiende los intereses del PSG es Dembelé. Curiosamente, al igual que Luis Enrique, también defendió los colores del Barcelona aunque no consiguió triunfar como sí lo está haciendo en el PSG. Dembelé, que ya había conseguido en este 2025 el prestigioso Balón de Oro, suma otro premio más individual que le consagra como uno de los mejores, sino el mejor, jugador de este año.

"Gracias a mis compañeros que han permitido esto y a todos los que me han votado como el mejor jugador", afirmó Dembelé tras recoger el premio FIFA The Best 2025. Donnarumma tampoco se quedó atrás y el guardameta italiano se hizo con el trofeo FIFA The Best a mejor portero de 2025 tras sus actuaciones con el PSG y también con el Manchester City, club en el que milita actualmente.

El FIFA The Best 2025 se le resiste a España en versión masculina

Una vez más, el FIFA The Best le ha sido esquivo a España en su versión masculina. Para consuelo de nuestro país, sí ha habido representación de España en el once ideal de 2025 qu eha lanzado la FIFA. Los once jugadores que conforman el mejor 11 de 2025 son: Donnaruma, Hakimi, Pacho, Van Dijk, Mendes, Palmer, Bellingham, Vitinha, Pedri, Lamine y Dembelé.