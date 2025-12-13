Así queda la clasificación de la Ligue 1 tras las victorias de PSG y Toulouse

Este sábado en Francia solo hubo tres encuentros pero no estuvieron escasos de emoción. El PSG no lo pasó precisamente bien ante el Metz. Además, se midieron Stade Rennais y Brest, y Paris FC y Toulouse

En Francia ha sido una jornada 'tranquila' en lo que a fútbol se refiere. La Ligue 1 solo tuvo este sábado tres encuentros que se sumaron al de este pasado viernes entre Angers y Nantes que terminó con un incontestable triunfo local por 4-1. Mas allá de este partido, se midieron Stade Rennais y Brest, Metz y PSG, y el Paris FC ante el Toulouse.

Stade Rennais 3-1 Brest

El Stade Rennais, peleando por puestos europeos, se vio sorprendido por el Brest. Los visitantes, que ocupan la zona media de la tabla en Francia, se adelantaron en el marcador en el minuto 13 tras el tanto de Mama Balde. No tardó mucho el Stade Rennais en igualar la contienda. Fue en el 24 con Lepaul pero es que los locales no se quedaron ahí y en el 25 culminaron la remontada con el tanto de Tamari. Cerró el marcador en el 87 Meite.

Metz 2-3 PSG

A medio gas, entre las rotaciones, con la final de la Copa Intercontinental contra el Flamengo ya a la vista el miércoles, el París Saint-Germain solventó este sábado su duelo contra el último de la tabla, el Metz, sin exigirse demasiado, pero entre vaivenes y con sufrimiento, para presionar al Lens, que debe ganar este domingo para retener el liderato. Segundo al principio de la jornada, una rareza en los últimos años a estas alturas en la liga francesa, que suele comandarla con autoridad el PSG, el vigente campeón necesita un tropiezo del hasta ahora líder, que recibe este domingo al Niza. El Marsella también tiene que jugar, pero sus opciones de liderato no existen en este instante.

Paris FC 0-3 Toulouse

El otro equipo de Paris no pudo emular al PSG y cayó con claridad ante el Toulouse. Los parisinos siguen en zona de peligro al estar a cuatro puntos del descenso a la Ligue 2 y el Toulouse, con este triunfo, se queda muy cerca de los puestos de Conference League. Marcaron en el primer tiempo para los visitantes, Santiago Hidalgo en el 29, Gboho en el 37. El propio Gboho cerró el marcador en el 69. El Toulouse falló un penalti cuando el marcador aún reflejaba el 0-0 inicial.

