Nuevo proyecto para Zidane: se suma como inversionista al Union Foot de Touraine

Zinedine Zidane se une como inversionista al Union Foot de Touraine, impulsando un proyecto que busca llevar al club hacia el fútbol profesional

El histórico exjugador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha sorprendido al futbol francés al convertirse en uno de los nuevos inversionistas del Union Foot de Touraine (UFT), club que compite en la National 3, la quinta división del país.

Un proyecto que une tradición y renovación

El UFT nació tras la unión del Football Club de l’Ouest Tourangeau, el Tours FC y el Joué-lès-Tours, instituciones que atravesaron procesos de liquidación antes de fusionarse para crear un nuevo proyecto deportivo en la región. Ahora, este club amateur recibe un respaldo de lujo gracias a la llegada de Zidane, quien ha decidido aportar recursos económicos como gesto de apoyo a su amigo Franck Riboud, expresidente ejecutivo de Danone.

Según reportó el diario francés L’Équipe, el campeón del mundo en 1998 ha invertido alrededor de 10.000 euros, una cifra simbólica pero significativa para una institución que busca dar pasos firmes hacia el profesionalismo.

Un grupo de accionistas de alto perfil

Zidane no está solo en esta aventura. Formará parte de un grupo de reconocidos empresarios y figuras del deporte francés que han decidido apoyar a Basile Riboud, hijo del antiguo directivo de Danone y actual presidente del club. Entre estos colaboradores destacan nombres como Sébastien Bazin, director general del grupo hotelero Accor; Olivier Pickeu, directivo del UFT; Christophe Chenut, exdirector general de L’Équipe; y Frédéric Giscard d’Estaing, nieto de un expresidente de Francia.

Todos ellos han invertido cantidades similares con el objetivo común de dar impulso al crecimiento del club y fortalecer un proyecto que, paso a paso, quiere posicionarse en el fútbol nacional.

Zidane, con futuro incierto en los banquillos

Mientras su nombre continúa sonando en Francia como posible sucesor de Didier Deschamps tras el Mundial 2026, Zidane se mantiene activo en proyectos paralelos ligados al desarrollo del fútbol. Su implicación con el Union Foot de Touraine recuerda a su participación en el Évian-Thonon-Gaillard, club al que también apoyó financieramente en 2009 y que alcanzó la Ligue 1 entre 2011 y 2015.

El exentrenador del Real Madrid tampoco es ajeno a este tipo de iniciativas: en 2012 adquirió otra participación en el Rodez Aveyron Football (L2), demostrando su interés por el progreso del balompié en distintas regiones del país.

El objetivo: llevar al UFT al profesionalismo

Basile Riboud aseguró que, aunque ya existen conversaciones avanzadas sobre el futuro del proyecto, “nada está completamente cerrado”, y que el club continúa trabajando para definir la estructura que gestionará la institución a partir de la próxima temporada. Durante este proceso, la presencia de Zidane se convierte en un impulso mediático y simbólico para la región.

El propósito del UFT es claro: ascender al fútbol profesional en los próximos años y atraer socios que refuercen el proyecto. Actualmente, el equipo marcha segundo en el Grupo B de la National 3, a un punto del líder Challans, lo que alimenta el optimismo de sus directivos.

Un renacer futbolístico para la región

Tras la desaparición definitiva del Tours FC en 2025, el Union Foot de Touraine se ha consolidado como la institución encargada de mantener vivo el espíritu futbolístico en la zona. La llegada de Zinedine Zidane y un grupo de inversores de renombre representa una oportunidad única para impulsar un proyecto que combina tradición, ambición y un toque de estrellas.