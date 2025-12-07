Así queda la Ligue 1 tras derrota del Olympique de Lyon y la victoria del Auxerre

La Ligue 1 ha continuado este domingo donde los partidos por la zona baja han cobrado una gran importancia. Uno de los más relevantes ha sido el del Olympique de Lyon frente al Lorient

La zona baja y un poco de la zona europea con el Olympique de Lyon como protagonista han sido las protagonistas este domingo en la jornada 15 de la Ligue 1 donde la mayor parte de encuentros se disputó este sábado donde la zona alta cobró emoción con los duelos de la zona alta con los encuentros de PSG y Lens.

Niza 0-1 Angers

El Niza fue abucheado en el campo una semana después de que sus jugadores fueran atacados por los seguidores. La crisis del equipo francés dentro y fuera del campo se profundizó al perder el domingo 1-0 en casa contra el Angers en la Ligue 1, su séptima derrota consecutiva en todas las competiciones. Yassin Belkhdim anotó para el Angers a los 33 minutos y las esperanzas de Niza de terminar con su racha de derrotas disminuyeron al inicio del complemento cuando Tom Louchet fue expulsado por una falta sobre Jacques Ekomié.

Auxerre 3-1 Metz

El Auxerre fue superior en el partido de la jornada 15 y consiguió la victoria por 3-1 en el estadio L'Abbé-Deschamps. Lassine Sinayoko, a partir de un gol desde los once metros de Sinayoko y Oussama El Azzouzi, con un disparo, fueron los responsables de la ventaja por 2 a 0 de Auxerre, que se vio sorprendido por el gol de jugada de Gauthier Hein. En el descuento llegó la tranquilidad para los locales.

La Havre 0-0 Paris FC

Le Havre y Paris FC empataron 0-0 en un partido correspondiente a la jornada de la Liga de Francia 2025. Firmaron tablas en un encuentro donde no se pudo abrir el marcador. El choque se disputó en el estadio Stade Océane, en una nueva jornada del fútbol francés. Con este resultado, Le Havre suma 15 puntos, ubicándose en la 14 posición, mientras que Paris FC tiene 16 puntos, en la decimotercera posición en la tabla.

Lorient 1-0 Olympique de Lyon

El Lorient, con un gol de Pablo Pagis al borde del descanso amargó el retorno del técnico Paulo Fonseca al banquillo del Lyon, superado en el Estadio du Moustoir (1-0) y cada vez más lejos de la parte alta de la Ligue 1 que este fin de semana completó la decimoquinta jornada. El preparador luso regresó con su equipo tras nueve meses de sanción. El entrenador fue sancionado en marzo pasado, en el encuentro ante el Brest, por encararse con el árbitro Benoit Millot y amagar con dale un cabezazo. 279 días después volvió a la banda en el césped para dirigir a su plantilla del Lyon.

Así queda la clasificación de la Ligue 1