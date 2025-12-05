Jornada 15 de la Ligue 1 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la liga francesa en vivo online

La Ligue 1 vive su jornada 15 con partidos cruciales que podrían cambiar la clasificación. El PSG quiere seguir sumando después de su tropiezo la pasada jornada

La jornada 15 de la Ligue 1 promete emociones fuertes con enfrentamientos clave que podrían redefinir la tabla de posiciones. Equipos como Stade Brestois, Mónaco, PSG y Stade Rennes buscarán sumar puntos decisivos, mientras los aficionados esperan partidos llenos de intensidad y goles.

Se anticipa un partido intenso y equilibrado entre Stade Brestois y Mónaco, dos equipos que llegan con confianza tras sus recientes victorias. Ambos buscarán prolongar su buen momento y sumar puntos importantes en la clasificación de la Ligue 1.

Últimos resultados del Stade Brestois

El Stade Brestois se impuso recientemente ante RC Strasbourg por 2-1, mostrando señales de recuperación tras un rendimiento irregular. En sus últimos cuatro encuentros, el equipo ha registrado una victoria, un empate y dos derrotas, logrando marcar 5 goles y recibir 7 en contra.

El equipo local actualmente se encuentra en la undécima posición de la tabla con 16 puntos, producto de 4 victorias, 4 empates y 6 derrotas. Su objetivo será mejorar esta posición y sumar unidades frente a un rival complicado.

Situación de Mónaco

Por su parte, el Mónaco llega motivado tras vencer al PSG 1-0, una victoria que ha reforzado su moral. Sin embargo, sus últimos encuentros han sido variados: una victoria y tres derrotas, con 8 goles a favor y 12 en contra.

Actualmente, el equipo visitante ocupa la séptima posición con 23 puntos, tras 7 victorias, 2 empates y 5 derrotas, y buscará escalar posiciones en la tabla.

Historial reciente entre ambos equipos

En los últimos cinco enfrentamientos entre Stade Brestois y Mónaco, el equipo visitante ha dominado con cuatro victorias, mientras que el local solo se ha impuesto una vez. Su último choque en la temporada 2024-25 de la Ligue 1 terminó con victoria para Stade Brestois 2-1, lo que demuestra que siempre es un partido competitivo.

Pronósticos y claves del encuentro

El partido promete ser muy disputado, con ambos equipos buscando aprovechar sus fortalezas. Stade Brestois intentará hacer valer su ventaja de localía, mientras que Mónaco buscará continuar con su buena racha y demostrar por qué se encuentra más arriba en la tabla. La defensa y la efectividad en el ataque serán factores determinantes para inclinar la balanza.

Otros encuentros destacados en la Ligue 1

Mientras tanto, en otros partidos de la jornada, el Olympique de Marseille se enfrenta al Lille, y el PSG y Stade Rennes también llegan con resultados variados. El PSG sufrió una derrota reciente frente a Mónaco 0-1, mientras que Stade Rennes venció a Metz 1-0. Ambos equipos buscan recuperar o mantener momentum para escalar posiciones en la liga.

Con estos datos, se espera que el enfrentamiento entre Stade Brestois y Mónaco sea un espectáculo de estrategia y competencia, donde cada equipo tendrá que maximizar sus oportunidades para sumar puntos valiosos y mejorar su posición en la Ligue 1 2025.

¿Dónde ver la liga francesa en España?

Los partidos de la jornada 15 de la Ligue 1 se pondrá seguir en directo y en vivo en exclusiva a través de Movistar +.