Aubameyang es eterno: doblete histórico con el Marsella

Aubameyang firma una noche legendaria en Champions y lidera al Marsella con un doblete que lo confirma como el gran salvavidas europeo del OM

La figura de Pierre-Emerick Aubameyang (Laval, 1989) vuelve a ocupar portadas en Europa: el delantero gabonés firmó una actuación memorable para impulsar al Olympique de Marsella hacia una victoria vital ante el Newcastle (2-1), en un duelo vibrante disputado en un Vélodrome completamente entregado.

El encuentro arrancó con mayor determinación del cuadro inglés. El Newcastle golpeó primero gracias a un tempranero tanto de Harvey Barnes, que silenció el coliseo marsellés. Sin embargo, la respuesta del equipo de Roberto De Zerbi no tardaría en llegar, aunque el primer acto estuvo marcado por la falta de acierto y por las intervenciones decisivas del guardameta visitante Nick Pope, que frustró varias ocasiones claras de Aubameyang.

Mientras tanto, en la portería opuesta, Jerónimo Rulli sostuvo al Marsella con paradas de enorme mérito, evitando que las “urracas” ampliaran una ventaja que habría sido casi letal.

Aubameyang, un veterano con hambre juvenil

Lejos de apagarse, el delantero gabonés —que muchos daban por amortizado tras su paso por Arabia Saudí— volvió a demostrar su vigencia en la élite. Con 36 años, Aubameyang está firmando un inicio de temporada sobresaliente: ocho goles y ocho asistencias en 16 encuentros, cifras que explican por qué sigue siendo un futbolista diferencial.

Su impacto en la Champions League fue aún mayor. Nada más comenzar la segunda mitad, el atacante aprovechó un envío largo de Darryl Bakola, dribló a Pope con sangre fría y colocó el 1-1. Cuatro minutos después, apareció en el primer palo para rematar un centro quirúrgico de Timothy Weah, completando una remontada que devolvió la vida al Marsella en la fase de grupos.

Con este doblete, Aubameyang se convirtió en el jugador más veterano en marcar dos goles en Champions con un club francés, un registro que confirma su extraordinaria vigencia.

El conjunto de De Zerbi, que había mostrado dudas en duelos anteriores, logró esta vez imponer ritmo, ambición y determinación en una segunda parte notable. Greenwood, muy activo, rozó incluso el tercer gol en un zurdazo que Pope desvió de forma instintiva.

El técnico italiano elogió públicamente al gabonés: “Aubameyang es un campeón y no tiene nada que demostrar”.

Incluso voces habitualmente críticas, como la del analista Daniel Riolo, reconocieron la magnitud de su actuación.

Newcastle, frenado fuera de casa

Los ingleses, que venían reforzados tras vencer al Manchester City en la Premier, mostraron su mejor versión en la primera parte, pero volvieron a evidenciar sus problemas lejos de St. James’ Park. Aun así, siguen en la lucha por la clasificación, sostenidos por una fase de grupos muy igualada.

El triunfo permite al Marsella mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación, pasando de verse virtualmente eliminados a dormir en zona de repesca. Mientras tanto, Aubameyang, como si se enfundara de nuevo el antifaz de sus mejores días en Dortmund, volvió a actuar como el héroe que aparece cuando más se le necesita.