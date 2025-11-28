Jornada 14 de la Ligue 1 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la liga francesa en vivo online

La jornada 14 de la Ligue 1 comienza hoy a las 20:45 con el encuentro que enfrenta al Metz y al Rennes. Mañana tendrá lugar el duelo estrella del fin de semana con el enfrentamiento entre Mónaco y PSG. El Marsella, segundo, recibe al Toulouse

La Ligue 1 arranca hoy viernes 28 de noviembre con el duelo entre el Metz y el Rennes. Los locales buscarán la victoria para salir de los puestos de descenso. La igualdad que hay en los puestos bajos de la clasificación hace que, en caso de que consigan la victoria, escalen hasta la 12ª posición. Para ello tendrán un hueso duro enfrente: el Rennes. El conjunto de Beye está sexto clasificado y busca una victoria que le acerque a los puestos de privilegio.

El sábado, duelos en la cima

Qué mejor forma de abrir la jornada del sábado que con un Mónaco - PSG. A las 17:00 horas, los del principado reciben a los parisinos en un importante duelo. El Mónaco ha dado un pequeño bajón en la Ligue 1 y suman tres derrotas consecutivas. Ni siquiera el regreso de Pogba ha servido para revertir la situación. Los de Pocognoli están octavos, aunque a tan solo un punto de los puestos europeos.

Por su parte, los de Luis Enrique son líderes aunque no Marsella y Lens le persiguen a tan solo dos puntos. El PSG tan solo ha sido derrotado una vez esta temporada en liga, y vienen de vencer en un partido loco en Champions al Tottenham (5-3).

A las 21:05 será el turno del Marsella, que reciben en el Vélodrome al Toulouse. Con las figuras de Aubameyang y Greenwood en estado de gracia, el conjunto marsellés quiere seguir soñando con hacer cosas importantes y pelearle el campeonato al PSG, aunque sea de forma temporal. Enfrente estará el Toulouse, que ocupa el puesto 10º, aunque viene en una racha bastante negativa.

Ya el domingo, sabiendo lo que han hecho todos sus rivales más directos, el Lens viajará al oeste de Francia para medirse al Angers. Los de Pierre Sage están siendo una de las revelaciones del campeonato y están en tercera posición empatados a puntos con el Marsella. El Angers, por su parte, están 11º y vienen de dos victorias consecutivas.

Horarios y partidos de la Ligue 1 en la jornada 14

¿Dónde ver la liga francesa en España?

Los partidos de la jornada 14 de la Ligue 1 se pondrá seguir en directo y en vivo en exclusiva a través de DAZN España. En su plataforma digital o por mediación de Movistar +.