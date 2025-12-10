Paul Pogba aterriza en las carreras de camellos

El jugador del Mónaco, Paul Pogba, pasa formar parte de la propiedad de Al Haboob, un equipo profesional de carreras de camellos de Arabia Saudí. El galo es un fanático de este deporte, tal y como ha declarado en más de una ocasión

Paul Pogba sorprende con su nuevo proyecto alejado del fútbol. El futbolista francés, actualmente en las filas del Mónaco, se convierte en copropietario y embajador de Al Haboob, un equipo profesional de Arabia Saudí dedicado a las carreras de camellos. Una afición por este deporte que viene de lejos y que enganchó al campeón del mundo durante el tiempo que estuvo sancionado por dopaje.

Pogba y su amor por las carreras de camellos

En una reciente entrevista mantenida con la BBC, Pogba desveló de dónde le viene su pasión por esta original modalidad deportiva: "He visto bastantes carreras de camellos en YouTube y he pasado tiempo investigando en mi tiempo libre tratando de entender las técnicas y estrategias. Y lo que más me impresionó fue la dedicación que requiere de todos los involucrados. Al fin y al cabo, el deporte es deporte. Exige corazón, sacrificio y trabajo en equipo", dijo el centrocampista.

A sus 32 años, Pogba se une al proyecto de Omar Al Maeena y Safwan Modir, actores y creadores de contenido también partícipes del equipo Al Haboob. A través de su perfil de Instagram, el futbolista daba oficialidad a su desembarco en las carreras de camello: "Nuevo capítulo, misma energía. Orgulloso de ser parte de un momento deportivo histórico, uniéndose al equipo de carreras de camellos Al Haboob como accionista y embajador.¡Hagamos historia juntos!"

Al Haboob, en un comunicado, alabó la llegada del futbolista: "Como accionista Pogba tiene un interés genuino en el futuro del equipo, desde su narrativa y estrategia mediática hasta sus programas comunitarios. Como embajador, se convierte en un puente entre culturas, presentando las carreras de camellos a públicos que quizás las estén descubriendo por primera vez", esboza el escrito.

La vuelta de Pogba tras su sanción por dopaje

El galo vive una temporada especial después de afrontar una sanción por dopaje de 18 meses. Inicialmente, ese veto era de cuatro años, pero una lucha incesante logró en octubre del año pasado que este organismo rebajara el 'castigo' al año y medio al entender que la ingesta de la sustancia por la que dio positivo en testosterona no fue voluntaria.

Pogba fichó este verano por el Mónaco con la carta de libertad bajo el brazo y consumó su retorno a los terrenos de juego el pasado 22 de noviembre en el encuentro ante el Stade Rennais de la jornada 13 de la Ligue 1, donde los monegascos cayeron por 4-1. Salió al campo en los últimos cinco minutos. También tuvo participación frente al PSG (4') y Stade Brestois (21').