Kvaratskhelia lidera la goleada del PSG y avisa al Athletic Club

El PSG golea al Rennes (5-0) y recupera confianza antes de su duelo europeo, aunque sigue detrás del Lens en la Ligue 1

El Paris Saint-Germain logró un contundente triunfo ante el Rennes (5-0) en la Ligue 1, cuatro días antes de su importante visita a San Mamés por la Champions League. Dirigido por Luis Enrique, el conjunto parisino mostró su capacidad ofensiva a pesar de contar con numerosas bajas: Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Doué, Beraldo, Chevalier y la ausencia por enfermedad de Zabarny.

La victoria fue clave para mantener al PSG a solo un punto del Lens, que se mantiene como líder tras su triunfo sobre el Nantes (1-2) con goles de Thauvin y Said.

Kvaratskhelia deslumbra con doblete

El partido tuvo un protagonista absoluto: Khvicha Kvaratskhelia. El atacante georgiano abrió el marcador con un potente disparo desde la frontal, tras un eslalon eléctrico que desarmó la defensa rival. Más tarde, convirtió un penalti en la segunda mitad, dejando claro su nivel de influencia en el ataque parisino.

Además de Kvaratskhelia, el PSG contó con Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye y Gonçalo Ramos, quienes redondearon la goleada con tantos de gran calidad. La participación de los jóvenes refuerza la profundidad de la plantilla y permite a Luis Enrique dosificar a los titulares de cara al compromiso europeo.

El Rennes intentó mantenerse en el partido con un disparo de Rongier, pero su esfuerzo fue desbaratado por el portero Matvéi Safónov. La escuadra visitante sufrió un duro golpe con la expulsión de Jérémy Jacquet, que vio la roja por doble amarilla tras un pisotón sobre Gonçalo Ramos, dejando al equipo totalmente a merced del PSG.

Control total y juego colectivo

El equipo de Luis Enrique dominó el partido de principio a fin, manejando la posesión y creando ocasiones claras. Tras el primer susto de Lepaul al poste, el PSG no dejó espacios al rival, y cada ataque era una amenaza. La asistencia de Joao Neves para el segundo gol de Mayulu y el posterior tanto de Kvaratskhelia demostraron la coordinación y calidad ofensiva del conjunto parisino.

Con esta victoria, el PSG recupera confianza tras la derrota frente al Mónaco (1-0) en la jornada anterior. Mantenerse a un punto del Lens es crucial para la lucha por el título, en una Ligue 1 más competitiva que nunca. El triunfo también sirve como preparación para la Champions, reforzando la moral del equipo antes de visitar el Athletic Club en San Mamés.