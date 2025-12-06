Ethan Mbappé deslumbra y tumba al Marsella

Ethan Mbappé brilla en su primera titularidad de la temporada y da la victoria al Lille frente al Marsella con un gol decisivo

El crecimiento de Ethan Mbappé está siendo meteórico. En su primera titularidad de la temporada en Ligue 1, el joven centrocampista francés volvió a demostrar su enorme potencial al firmar el tanto que permitió al Lille imponerse por 1-0 al Olympique de Marsella, un resultado que mantiene al conjunto norteño cerca de la zona alta de la tabla. Su actuación fue determinante en un duelo que, pese al marcador ajustado, estuvo cargado de intensidad y matices tácticos.

Un inicio fulgurante que marcó el rumbo del partido

El encuentro apenas había comenzado cuando Ethan silenció al Marsella con una acción propia de un jugador experimentado. A los 10 minutos, un pase profundo de Nabil Bentaleb rompió las líneas defensivas del rival. El joven Mbappé, con un control exquisito y una definición serena, batió a Gerónimo Rulli, que salió a destiempo. Ese tanto no solo abrió el marcador, sino que cambió por completo la dinámica del encuentro: el Lille entendió que era momento de competir, resistir y trabajar cada jugada con disciplina.

Con este gol, Ethan alcanza ya tres tantos en la temporada, además de una asistencia decisiva en la jornada anterior frente al Le Havre. Su impacto es tremendo: 159 minutos y cuatro contribuciones directas. Un nivel que recuerda inevitablemente a su hermano mayor, Kylian Mbappé.

Control defensivo y una lección táctica del Lille

El Marsella llegó como aspirante a colocarse líder provisional, pero se encontró con un Lille bien organizado. El planteamiento sólido de Bruno Génésio, con dos líneas compactas, frustró cada intento de creación del conjunto marsellés. De hecho, el primer disparo del visitante no llegó hasta el añadido de la primera parte, un tiro desviado de Emerson que ni siquiera inquietó al guardameta Özer.

Tras el gol, el Lille decidió replegar, renunciando en parte al ataque, aunque los espacios a la espalda de la zaga marsellesa pudieron haber generado un marcador más amplio. Pese a ello, la defensa local se mostró firme y logró contener a jugadores de gran jerarquía como Aubameyang, Greenwood, Pavard o Emerson.

Un Marsella irreconocible y un Lille en plena escalada

El conjunto dirigido por Roberto De Zerbi venía de tropezar ante el Toulouse y volvió a mostrar carencias en todas sus líneas. Con esta derrota, el Marsella se queda con 29 puntos, los mismos que el Lille, pero sin la sensación de equipo sólido que requiere la pelea por el título. La figura de Gérson, el empuje de Aubameyang o la creatividad de Greenwood no fueron suficientes para darle la vuelta al marcador en un partido donde la falta de ideas fue evidente.

Ethan Mbappé, mucho más que un gol

La noche no fue solo suya en ataque. Con la lesión de Hamza Igamane, la entrada de Olivier Giroud dio aire y experiencia al Lille. El campeón del mundo se encargó de fijar centrales y abrir espacios para que sus compañeros pudieran transitar con más libertad. Sin embargo, el foco volvió inevitablemente hacia Ethan: su madurez, visión y eficacia hablan de un futbolista destinado a ganar protagonismo semana tras semana.

El propio Bentaleb, asistente del gol, lo resumió perfectamente: “Lo practicamos en los entrenamientos. Sabíamos que habría espacios. Me alegro de que funcionara”.

Un triunfo para soñar

Con esta victoria, el Lille alcanza los 29 puntos, se afianza en la parte noble de la clasificación y se mantiene en la pelea con equipos como Lens y Paris Saint-Germain. En cambio, el Marsella sale tocado y obligado a reflexionar. Un equipo construido para competir arriba no puede permitirse actuaciones tan discretas en un tramo clave de la temporada.