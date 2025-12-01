Doué, nuevo Golden Boy: el PSG ya prepara su blindaje

Désiré Doué conquista el Golden Boy 2025 y despierta el interés de toda Europa en plena expansión de su carrera

El joven atacante Désiré Doué se llevó el Golden Boy 2025 en una ceremonia celebrada en Turín el lunes por la noche. El premio, entregado por el diario deportivo italiano Tuttosport, reconoce al mejor futbolista joven de la temporada, y la estrella del PSG, que consiguió el triplete en la pasada campaña, se impuso con claridad a sus competidores.

Homenaje a la familia y al equipo

Al recibir el galardón, Doué rindió un emotivo tributo a su familia, así como a una persona especial cuya identidad prefirió mantener en secreto: “Este premio significa mucho para mí y se lo dedico a toda mi familia, que siempre me ha apoyado”, expresó el delantero francés. El futbolista también agradeció al presidente Nasser Al-Khelaïfi, a Luis Campos, a Luis Enrique, al personal del club y a sus compañeros de equipo, destacando la importancia del trabajo colectivo en sus logros.

“Normalmente no me pongo nervioso al hablar en público, pero sí cuando hablo de mi familia”, confesó Doué, mostrando su lado más humano.

Reflexiones sobre su trayectoria y metas

El joven atacante no solo habló de su presente, sino también de sus ambiciones futuras: “Soñar es lo primero que hay que hacer, porque lleva a la ambición, y la ambición lleva al trabajo duro”, afirmó. A pesar de haber logrado la Champions League y otros títulos con el PSG, Doué dejó claro que su objetivo sigue siendo crecer: “Lo que más me importa es el trabajo duro y la disciplina”, añadió, animando además a los jóvenes a escuchar a sus padres, estudiar y perseguir sus metas.

El PSG apuesta por su continuidad

Con apenas 20 años, Désiré Doué se ha consolidado como una pieza clave del PSG bajo la dirección de Luis Enrique. Según el periodista Nicolò Schira, el club parisino planea asegurar la continuidad del delantero y extender su contrato hasta 2030, con un incremento salarial significativo. Esta maniobra busca reforzar la retención de la estrella y reducir el interés de otros clubes europeos, como el Manchester City, que ha seguido de cerca su progresión.

Un futuro prometedor

El delantero francés se ha convertido en un referente ofensivo y su rendimiento ha despertado la atención de los grandes equipos de Europa. Sin embargo, su compromiso con el PSG y la confianza depositada por Luis Enrique apuntan a que seguirá siendo un pilar del proyecto parisino en los próximos años. Su reciente Golden Boy no solo reconoce su talento, sino que también anticipa un futuro brillante en el fútbol europeo.