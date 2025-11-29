Así queda la clasificación de la Ligue 1, tras la derrota del PSG y el empate del Olympique de Marsella en la jornada 14 de la liga francesa

El PSG sufre un inesperado tropiezo ante el Mónaco en la jornada 13 de la Ligue 1, poniendo en riesgo su liderato. El Marsella sin embargo no aprovechó el fallo de los parisinos ya que empató ante un Toulouse que está en la zona media de la tabla. La diferencia se queda en un solo punto entre los parisinos y los marselleses

El AS Mónaco logró una victoria inesperada ante el Paris Saint-Germain (1-0) en el Estadio Luis II, complicando la lucha por el liderato de los de Luis Enrique. Tras arrastrar tres derrotas consecutivas, los locales encontraron su momento de gloria con un gol solitario de Takumi Minamino, que bastó para derribar a un PSG que mostró demasiada complacencia durante buena parte del encuentro.

Los resultados de la jornada 13 de la Ligue 1

Inicio intenso y polémicas tempranas

El Mónaco salió decidido a romper su mala racha, y el PSG acusó la resaca europea desde los primeros minutos. El partido estuvo marcado por una acción polémica en el minuto 12, cuando Camara pudo haber sido expulsado tras un plantillazo sobre Chevalier. Pese a esto, el conjunto monegasco siguió buscando el arco rival y tuvo varias ocasiones peligrosas, incluyendo un remate al palo de Salisu y un gol anulado por fuera de juego de Teze.

Minamino decanta el encuentro y Pogba debuta

En la segunda mitad, el PSG intentó reaccionar, incorporando a Dembélé en el minuto 64, pero la defensa del Mónaco y las intervenciones de Lukas Hradecky mantuvieron el marcador a favor de los locales. Fue Minamino, asistido por Golovin, quien finalmente anotó el gol de la victoria. Este tanto llegó antes de que Thilo Kehrer fuera expulsado en el minuto 80, lo que dejó al Mónaco con un jugador menos. Seis minutos después, Paul Pogba hizo su debut oficial con el club del Principado, disputando sus primeros minutos tras más de dos años fuera por sanción.

Un Mónaco sólido y estratégico

El técnico Sébastien Pocognoli diseñó un plan que neutralizó las principales armas del PSG en el centro del campo, incluyendo a Joao Neves, Fabián Ruiz y Vitinha, y aprovechó al máximo el balón parado. Los locales dominaron la medular con Minamino, Camara y Teze, y cada jugada fija generaba peligro. El gol japonés coronó un partido trabajado y estratégico, demostrando que el Mónaco puede competir al más alto nivel pese a su mala racha previa.

PSG presiona pero no logra reacción

Tras la expulsión de Kehrer, el PSG intentó acelerar el juego, buscando el empate con urgencia. Ousmane Dembélé tuvo la ocasión más clara, pero Hradecky realizó una intervención decisiva que mantuvo el resultado. El Mónaco aguantó los minutos finales y celebró un triunfo que no solo vale tres puntos, sino que también revitaliza sus aspiraciones europeas y devuelve la confianza al equipo.

El Marsella se queda sin liderato por 'culpa' del Toulouse

Este tropiezo del PSG no fue aprovechado por el Marsella. En un duelo ante el Toulouse. Los locales se vieron sorprendidos por un rival de la zona media de la Ligue 1 cuando en el minuto 14, Emersonn abrió la lata para el Toulouse. El segundo tiempo era vital para que el Marsella pudiese terminar la jornada como líder, pero tendría que remontar. Así lo hizo con los tantos en el 66 y en el 74 de Paixao y de Hojbjerg respectivamente. Parece que el triunfo se quedaría en casa del Marsella y de paso, subirse al liderato. Santiago Hidalgo truncó los planes de los locales con un gol en el 92. El Marsella se queda a un punto del PSG que sale 'vivo' de su inesperado tropiezo ante el Mónaco.

Así queda la clasificación de la Ligue