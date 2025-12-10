Fabián Ruiz descarta preocupaciones sobre su futuro: “Estoy muy contento en el PSG”

Fabián Ruiz asegura que su futuro sigue ligado al PSG hasta 2027 y que su prioridad está en el presente y en rendir al máximo

El centrocampista español Fabián Ruiz, pieza clave en el PSG campeón de Europa, habló sobre su situación contractual y el próximo compromiso europeo frente al Athletic Club. El mediocampista sevillano, cuya vinculación con el PSG finaliza en 2027, destacó que su prioridad sigue siendo el presente y el rendimiento del equipo.

Fabián y su continuidad en París

Consultado sobre su contrato, Fabián fue claro: “Mi vínculo con el PSG termina en 2027 y estoy muy contento aquí. Esta es mi cuarta temporada y siempre he expresado mi satisfacción. No es algo que me preocupe actualmente”. El español resaltó que su enfoque sigue centrado en contribuir al equipo y en mantener el buen rendimiento en la Champions League.

El Athletic, un rival exigente

Respecto al encuentro en San Mamés, Fabián reconoció la dificultad del choque: “Sabemos que no será sencillo. El Athletic es un equipo grande y fuerte en casa. Son veloces, efectivos en el uno contra uno y destacan por su trabajo colectivo y la intensidad defensiva”. El internacional español subrayó que, aunque los rojiblancos no atraviesan su mejor momento en Europa, la atención del PSG debe ser máxima para asegurar los tres puntos.

El mediocampista también destacó que aún no ha hablado con jugadores del Athletic en las horas previas al partido, aunque sí tuvo conversaciones con ellos durante su última concentración con la selección española: “Conozco muy bien a sus futbolistas y sé que son agresivos y de mucha calidad. Eso lo comparto con mis compañeros”.

Un centro del campo de élite

Fabián elogió a sus compañeros en el PSG: “Vitinha y João Neves aportan muchísimo dentro y fuera del campo. Juntos formamos una de las mejores líneas de mediocampistas del mundo. Vitinha tiene un futuro increíble y su rendimiento ayuda a que todo el equipo comience la temporada de manera sólida”. La combinación de talento, físico y visión de juego de los tres centrocampistas es uno de los puntos fuertes del equipo parisino.

Mentalización y objetivos

El español concluyó que, más allá de los rumores sobre su futuro, el enfoque del equipo está en el presente: “Estamos centrados en cada partido y en asegurar resultados que nos acerquen a nuestros objetivos en Europa. El Athletic será un desafío, y debemos estar preparados mental y físicamente para competir al máximo”. Fabián deja claro que su prioridad es el PSG, el rendimiento colectivo y continuar mostrando su mejor versión en la élite continental.