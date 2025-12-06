Así queda la Ligue 1 tras la victorias de PSG y Lens

La Ligue 1 concentra para este domingo la mayoría de partidos pero en este sábado se han disputado un total de tres donde destaca una nueva victoria del PSG mientras que en los otros partidos, el Toulouse ha vencido al Estrasburgo y el Lens ha vencido al Nantes

La lucha por el liderato en la Ligue 1 está más reñida que nunca en los últimos tiempos y eso se debe a que el Paris Saint Germain y el Lens mantienen un pulso más que interesante. Ambos han disputado este sábado sus encuentros y ninguno de los dos ha fallado. Así pues, un solo punto separa al equipo de Luis Enrique del Lens ya que este último lidera la clasificación.

Nantes 1-2 Lens

El Lens venció por 2-1 a Nantes como visitante, en el partido correspondiente a la jornada 15. Thauvin y Saïd fueron los encargados de anotar los goles del equipo victorioso, mientras que para el Nantes el gol fue anotado por El-Arabi. Con este triunfo registra su quinta victoria consecutiva y mete así presión al PSG en lo alto de la clasificación. El gol de Saïd en el minuto 80 confirmó un triunfo que refrenda el milagro en el banquillo de Pierre Sage, el gran artífice de esta gesta.

PSG 5-0 Stade Rennes

PSG recuperó el pulso en la Ligue 1 y volvió a la senda de la victoria tras superar 5-0 al Rennes, que cayó con claridad en su visita al Parque de los Príncipes de París con un doblete del protagonista del duelo: Khvicha Kvaratskhelia. Un golpeo tras un eslalon eléctrico en la primera parte y un zapatazo desde el punto de penalti en la segunda, completaron un gran encuentro del atacante georgiano, que brilló por encima de sus compañeros en un duelo que se presumía complicado pero que el PSG superó sin sobresaltos.

Fueron tres puntos balsámicos, porque la derrota que sufrió el cuadro parisino frente al Mónaco (1-0) la pasada jornada obligaba a los hombres de Luis Enrique Martínez a sumar tres puntos. Y más cuando el Lens ganó este sábado su encuentro de la jornada, 1-2 al Nantes, con el que se aseguraba retener el liderato en su poder.

Toulouse 1-0 Estrasburgo

El Toulouse venció al Estrasburgo por 1-0 este sábado. El único gol del encuentro fue anotado por Emerson. El choque fue disputado, y el Estrasburgo no logró romper la defensa local. En los minutos finales, el Toulouse estuvo cerca de ampliar la ventaja, incluyendo un remate rechazado de Santiago Hidalgo justo antes del pitido final.

Así queda la clasificación de la Ligue 1