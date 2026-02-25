Doué aclara que no se sintió aludido por las críticas de Dembélé: "No me sentí señalado"

Doué responde a la polémica generada por las declaraciones de Dembélé y reafirma la unidad del PSG tras la derrota

El vestuario del Paris Saint-Germain vivió días de debate interno después de la derrota frente al Stade Rennais FC el pasado 13 de febrero. Tras aquel tropiezo, Ousmane Dembélé lanzó un mensaje contundente sobre la necesidad de priorizar el colectivo por encima de los intereses individuales, unas declaraciones que generaron interpretaciones diversas en el entorno parisino.

El atacante francés, visiblemente molesto por el resultado, recalcó que el equipo debía pensar antes en el club que en el lucimiento personal. Sus palabras circularon rápidamente en redes sociales y algunos señalaron indirectamente a Désiré Doué como posible destinatario del mensaje.

Doué responde: “No me sentí señalado”

Lejos de alimentar la controversia, Doué optó por un tono conciliador en la previa del compromiso europeo. El joven talento aseguró en rueda de prensa que no interpretó las palabras de su compañero como un ataque personal. “Los líderes tienen derecho a expresarse cuando lo consideran necesario”, explicó, dejando claro que dentro del grupo se habla con franqueza.

El futbolista subrayó además que, tanto en la victoria como en la derrota, el rendimiento es una responsabilidad compartida. “Cuando ganamos o perdemos, lo hacemos todos juntos”, insistió, reforzando la idea de unidad en el vestuario.

De la duda física al impacto decisivo

En el plano deportivo, Dembélé había llegado entre algodones tras arrastrar molestias musculares. En el duelo disputado en Mónaco, apenas pudo completar 27 minutos antes de abandonar el terreno de juego. Su salida modificó el desarrollo del partido y abrió la puerta a la irrupción de Doué.

El joven extremo asumió protagonismo inmediato. Participó activamente en la acción que permitió empatar a Achraf Hakimi y posteriormente firmó un doblete que inclinó la balanza a favor del PSG. Su segundo tanto, culminando una jugada colectiva con un disparo cruzado de zurda, evidenció su capacidad para marcar diferencias.

Tras anotar su primer gol, Doué celebró tapándose los oídos, gesto que algunos interpretaron como respuesta a las críticas surgidas tras el partido ante el Rennes. Sin embargo, el propio jugador evitó profundizar en lecturas externas.

El respaldo del vestuario y del técnico

Desde dentro del club, el mensaje es de respaldo absoluto. El capitán Marquinhos elogió la mentalidad del joven atacante, destacando su impacto al salir desde el banquillo. Por su parte, el entrenador Luis Enrique calificó su actuación de “sensacional”, subrayando su crecimiento progresivo pese a su juventud.

Fuentes cercanas al entorno del jugador recuerdan que, con apenas 20 años, Doué aún atraviesa una etapa de aprendizaje, marcada por pequeñas lesiones recientes y cierta falta de frescura física y mental. Aun así, consideran que su evolución es constante y que estos episodios forman parte de su maduración.

Ambición intacta en París

Más allá de la polémica, el mensaje que quiso transmitir Doué es claro: en el PSG la ambición sigue intacta. “Es normal sentirse frustrado tras una derrota; somos un equipo con grandes objetivos”, señaló antes de cerrar su comparecencia.

En el Parque de los Príncipes se respira exigencia máxima. Las palabras de Dembélé, lejos de fracturar al grupo, parecen haber servido como recordatorio interno del nivel de compromiso que demanda el proyecto. Doué, mientras tanto, ha preferido responder sobre el césped, demostrando que el talento joven también puede asumir responsabilidades en los momentos clave.