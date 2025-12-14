Así queda la clasificación de la Ligue 1 tras la victoria del Lens y el pinchazo del Mónaco

La Ligue 1 en Francis contó este domingo con cinco encuentros en los que se midieron Lyon y Le Havre, Auxerre y Lille, Estrasburgos y Lorient, Lens y Niza, además del Marsella ante el Mónaco cerrando la jornada

La Ligue 1 en Francia estuvo más generosa este domingo con hasta cinco encuentros en los que se pusieron en liza algunos de los equipos que están peleando por el liderato como es el caso del primer clasificado, el Lens. Los partidos que se disputaron fueron los siguientes: el Lyon ante el Le Havre, Auxerre ante el Lille, Estrasburgo ante el Lorient, el Lens ante el Niza y el Marsella ante el Mónaco.

Lyon 1-0 Le Havre

El meta eslovaco Dominik Greif y el checo Pavel Sulc relanzaron al Lyon que ganó al Le Havre (1-0) y se introduce en los puestos europeos de la Ligue 1 de Francia que lidera el París Saint Germain y que este fin de semana alcanza la decimosexta jornada. Greif, exportero del Mallorca, detuvo un penalti ejecutado por Issa Soumare a siete minutos del intermedio que sostuvo en el partido al conjunto de Paulo Fonseca en el choque disputado en el Parque Olímpico de Lyon.

Auxerre 3-4 Lille

El duelo entre Auxerre y Lille, además de ser un encuentro en el que se pudieron ver un total de siete goles, también estuvo cargado de tensión con hasta cuatro expulsiones. El Lille se adelantó a los 9 minutos gracias al tanto de Haraldsson pero el actual tercer clasificado de la Ligue 1 vio como a los 38 minutos se quedaba con 10. El Auxerre no impondría su ventaja numérica hasta el segundo tiempo cuando Sinayoko igualó la contienda en el 57. Pero en el 60, las cosas se igualaban con la expulsión por doble amarilla de Akpa. El Auxerre se encontró con la suerte en el 66 con un gol en propia puerta de Mbemba.

El partido estaba en su punto álgido cuando Bentaleb puso el empate a dos en el 77 y seguidamente, en el 80, Diaoune hizo el 2-3 en el 80. Sinayoko volvió a empatar a tres para los locales en el 83 desde el punto de penalti. El 3-4 definitivo para el Lille llegó en el 86, obra de Andre Benjamin. Terminó el duelo con dos nuevos expulsados, uno por cada equipo.

Lens 2-0 Niza

Un doblete de Odsone Edouard dio la sexta victoria seguida al Lens, que ganó al Niza en el estadio Bollaert-Delelis y alargó su liderato en la Ligue 1 de Francia, con un punto más que el París Saint Germain en la decimosexta jornada. El combinado de Pierre Sage lleva una racha espectacular y se ha asentado como sorpresa en lo que va de competición. El Lens respondió a la presión del campeón. El PSG ganó el sábado en el campo del Metz (2-3) y respondió con firmeza el cuadro de Sage que encarriló la victoria al cuarto de hora con el primero de los dos goles de Edouart, de cabeza desde el punto de penalti tras un centro de Matthieu Udol. El segundo fue en el 57, también en un pase de Udol, al segundo palo, donde otra vez con un cabezazo, Edouard volvió a batir a Yehvann Diouf.

Marsella 1-0 Mónaco

El Marsella tuvo que esperar hasta el tramo final del encuentro para dejar los tres puntos ante el Mónaco. Fue un viejo conocido del fútbol español como Greenwood quien en el 82 hizo el único gol del partido que sirve al Marsella para seguir en la tercera plaza de la Ligue 1.

