Franculino, delantero en la agenda del Betis, alcanza 'oficialmente' el precio esperado

En la agenda bética desde verano, su explosión goleadora ha provocado que el valor de mercado del punta africano haya experimentado un crecimiento exponencial del 69% acorde a su rendimiento y al precio del gol

El pasado 27 de julio, ESTADIO Deportivo desvelaba que Manu Fajardo, dentro de su búsqueda de un delantero, manejaba en su agenda el nombre de Franculino Dju, ariete guineano de 21 años que milita en el Midtjylland danés, en el que, sencillamente, está deslumbrando.

Recientemente, este medio recogía que la Inteligencia Artificial recomendaba tres delanteros por sus perfiles y por lo que podrían aportar al club verdiblanco y, precisamente, uno de ellos era Franculino por una finalización 'top' y potencia al espacio.

Franculino, monitorizado desde hace tiempo por Fajardo, suma 21 goles en 30 partidos

En este sentido, el punta, que ya llamó la atención el curso pasado, le ha dado la razón sobradamente a Fajardo por considerar su fichaje, pues este curso suma ya 21 goles y tres asistencias en 30 partidos.

Esta explosión realizadora también ha provocado obviamente que se convierta en un objetivo prácticamente imposible a día de hoy por el creciente interés de grandes de Europa como el Bayern Múnich y la consecuente subasta que elevará su traspaso a cifras potencialmente inaccesibles para los heliopolitanos. No obstante, aunque ahora mismo se encuentran enfocado en la incorporación como cedido de Fábio Silva, tampoco pierden de vista al africano y permanecen atentos a su situación.

Franculino dispara su valor de mercado

En este sentido, como cabía esperar por su festival anotador, el valor de mercado de Franculino se ha disparado de manera exponencial en la última revisión de la web especializada Transfermarkt, que no retocaba su tasación desde junio y lo lógico era que experimentara un crecimiento sensible, pues los 13 millones anteriores ya se le quedaban pequeños.

Así, su tasación ha subido 'oficialmente' hasta los 22 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 69 % y un valor más acorde a su rendimiento y al precio actual del gol en el mercado internacional. Este incremento marca una frontera que difícilmente puede cruzar el Betis en el caso de que Franculino permaneciera en su club hasta verano, pues ya están llamando a su puerta para llevárselo en la ventana que se abrirá en poco más de diez días.

Lo pretenden en las grandes ligas y el Betis no le pierde vista

No en vano, despierta mucho interés en Alemania, Inglaterra e Italia y no sería descabellado que el Midtjylland, que pretende que lidere su ataque al menos hasta final del campeonato para luchar por el título -ahora marcha segundo-, se viera obligado a venderle en el mercado invernal. Si no fuera así, el Betis lo mantendrá en el radar por lo que pueda pasar, pues en verano la dirección deportiva estará obligada a fichar a un delantero de garantías.