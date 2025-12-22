Javi Rueda, lateral del Celta de Vigo: "Nos estamos haciendo fuertes fuera de casa, tenemos que corregir lo de casa"

El carrilero del Celta de Vigo hizo balance del 2025 aunque apunta los deberes que tienen pendientes para 2026, como mejorar los números en Balaídos

La plantilla del Celta de Vigo comenzó este domingo sus vacaciones navideñas tras visitar el sábado el Carlos Tartiere y no pasar del empate a cero. Aunque el punto pueda saber a poco ahora en diciembre, quizás en mayo pueda ser importante para los objetivos del conjunto celeste, y así prefiere pensarlo uno de los protagonistas sobre el césped del estadio oviedista, el carrilero Javi Rueda, que volvió a ser titular en la defensa de Claudio Giráldez.

"Hay que quedarse con lo positivo: portería a cero y sacamos un punto en un campo que sabíamos que iba a ser difícil, ya que con un entrenador nuevo iban a salir con carácter, con garra. Seguimos puntuando, mejorando en la parcela defensiva que también es importante y hay que intentar corregir los errores que tenemos en la parcela ofensiva para seguir mejorando", reconocía el malagueño a los medios oficiales del club celeste, donde también habló de otras cuestiones.

Como por ejemplo, que el Celta siga sumando puntos fuera de casa, donde ha conseguido 15 de los 23 puntos que ha obtenido hasta la la fecha con cuatro victorias y tres empates en ocho partidos. "Nos estamos haciendo un equipo fuerte, rocoso, fuera de casa. Tenemos que seguir así y también corregir lo de casa, aunque en el último partido sacamos los tres puntos", recordaba.

En cuanto al balance que hace del 2025 en lo que respecta al Celta, el defensor se mostró contento por contento por poder hacerse con un hueco en la pasada pretemporada: "Yo orgulloso de esta segunda parte de 2025, de poder aportar y orgulloso de mis compañeros en la primera parte del año. El celtista tiene que estar contento con el equipo, de la infraestructura, de todo lo que se está formando, un gran club. Se están haciendo las cosas bastante bien e intentaremos que el 2026 sea igual o mejor. Esperamos darle muchas alegrías al celtismo".

Hugo Álvarez confía en un 2026 todavía mejor que el 2025

También dejó su pequeño análisis del 2025 el canterano Hugo Álvarez, que volvió a tener minutos por segundo partido consecutivo tras superar un fuerte esguince de tobillo que le impidió estar en los partidos anteriores. "Intentaremos seguir así y afianzarnos en casa, que es importante. Estoy muy orgulloso del equipo, hicimos un año histórico y para nosotros poder disputar competición europea era un sueño. Intentaremos que 2026 sea un año mejor o igual que 2025", apuntó.