Claudio Giráldez se apunta el acierto en el centro del campo del Celta de Vigo

El entrenador del Celta de Vigo encuentra en Fer López y Hugo Sotelo una pareja de mediocentros de muchos quilates para el conjunto gallego

El Celta de Vigo está en un gran estado de forma que ha multiplicado la ilusión en Balaídos. La Europa League es un sueño para los celestes, al igual que la quinta plaza de LaLiga, que con suerte, podría derivar en una hipotética clasificación a la Champions League. El conjunto de Vigo tuvo la oportunidad en La Cartuja el pasado fin de semana, y aunque el partido se le puso de cara, los béticos lograron un meritorio empate que dejó "fastidiado" a Claudio Giráldez. Lo mejor del Celta, a parte de la polivalencia de su juego, fue el acierto de Claudio Giráldez de juntar a Hugo Sotelo y a Fer López en la medular, un éxito que se apunta el técnico del Celta de cara a los partidos futuros.

Giráldez configura una gran pareja en el centro del campo del Celta de Vigo con Hugo Sotelo y Fer López

Tras el partido ante el Betis, Claudio Giráldez quiso subrayar el partido que firmaron Hugo Sotelo y Fer López en la medular, una pareja que apunta a repetir en más de una ocasión de aquí al final de temporada. "Fer y Sotelo creo que pueden ser una muy buena pareja para combinar. Han estado muy bien en el esfuerzo, muy contentos con cómo han defendido los dos en el bloque bajo. Cuando decía lo del bloque bajo antes no me refería a ellos. Han estado muy bien en llegadas de segunda línea de Fornals, de Fidalgo; creo que lo han defendido bien. Y con la pelota todavía pueden ser más protagonistas de lo que han sido, si son capaces de girarnos más rápido", comenzaba diciendo el técnico de Porriño.

"Pero un partido muy bueno, con mucho cambio en la alineación y con una versión muy buena del equipo, totalmente distinta a lo que otras veces hacemos y con mucha profundidad en los dos de arriba. Jugando entre líneas, muy contento con muchas cosas del partido. Evidentemente me cuesta verlo ahora porque me voy fastidiado, creo que lo hemos tenido para ganar. Pero orgulloso del equipo", matizaba Claudio Giráldez.

Hugo Sotelo encara la vuelta de los octavos de final de la Europa League con confianza

Hugo Sotelo, de esta forma, encuentra un socio en la medular con el que seguir sumando minutos en una temporada dónde la Europa League ha cobrado un protagonismo especial para el Celta y para el propio jugador, que encara la vuelta de los octavos de final con confianza. "Sabemos que vamos a un campo muy complicado, que el Lyon es un buen equipo, pero nosotros a un partido podemos ganar a cualquier rival. En la ida ya vimos que es un equipo con mucho talento, a mí personalmente me gustó mucho, pero nosotros sabemos de lo que somos capaces", comentó.