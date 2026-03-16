El subidón de valor de mercado del Celta: sólo por detrás de Barça y Villarreal

La plantilla celeste es la tercera que más ha aumentado su valor de mercado, situándose en casi 173 millones de euros; Miguel Román y Williot Swedberg son los que más crecen pero hay otros como El Abdellaoui, Carreira, Radu o Javi Rueda

El Celta de Vigo ha experimentado un cambio radical con la llegada de Claudio Giráldez al banquillo. Fue hace dos años y poco a poco el de Porriño ha ido sentando las bases de un nuevo proyecto junto a Marco Garcés basado en el talento de la cantera. Cogió las riendas de un equipo que vagaba por la zona baja de la tabla y el riesgo de descender a Segunda división para lograr el objetivo de la permanencia.

Tan solo un año más tarde ya lo tenía asentado en la zona media de la tabla y acabaría la temporada en puestos europeos. Algo impensable tan solo un año atrás. En cada ventana de fichajes ha ido moldeando la plantilla para adaptarla a su estilo y esta temporada está siendo todavía más ilusionante que la anterior, luchando este jueves por meterse en los octavos de final de la Europa League y pugnando por la quinta plaza de LaLiga con el Betis.

Como es lógico, todo ese buen rendimiento dentro del campo se refleja fuera del mismo tal y como refleja la web especializada Transfermarkt, que en su última actualización ha aumentado de manera notable el valor de la plantilla celeste en casi 26 millones de euros. Así, el plantel de Claudio Giráldez ha pasado de los 147 millones de euros hasta los 172,90 millones, gracias sobre todo a la revalorización de jugadores como Miguel Román, Williot Swedberg o Jones El-Abdellaoui.

De hecho, la del Celta es la tercera plantilla de LaLiga que más se ha revalorizado en los últimos meses, tan solo por detrás del Barcelona (57 millones) y del Villarreal (27,5 millones)

Las subidas más relevantes en el Celta

Como decíamos, el caso más llamativo es del canterano Miguel Román, que precisamente se lesionó la pasada semana y no podrá jugar ya más hasta la próxima temporada. El centrocampista de Gondomar tenía un valor de mercado el pasado mes de octubre de 800.000 euros, subiendo hasta los 2,5 millones en diciembre, pero en tan solo tres meses el gallego ha subido su tasación hasta los 15 millones de euros.

Tras él aparece Williot Swedberg, que también tiene un valor de mercado de 15 millones de euros tras subir desde los diez que tenía anteriormente. El atacante marroquí ha doblado también su tasación, costando ahora ocho millones de euros.

Otros jugadores como Javi Rueda, de tres a cuatro millones; Sergio Carreira, de seis a ocho; o Andrei Radu, de cinco a ocho, también han subido su valor de mercado, siendo el único futbolista que se ha devaluado, según este portal, Hugo Sotelo, que baja de los nueve a los 7,5 millones.

Los jugadores más valiosos del club

Con todo, el futbolista más caro de la plantilla olívica es uno que se marchará gratis el próximo verano: Óscar Mingueza. El lateral catalán tiene un valor de mercado de 18 millones de euros. Detrás de él se sitúa el cedido Fer López, tasado en 16 millones de euros, cerrando el podio de los más valiosos con un triple empate en 15 millones Williot Swedberg, Miguel Román y Javi Rodríguez.