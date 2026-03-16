Hugo Sotelo sobre el Olympique de Lyon: "En la ida ya vimos que es un equipo con mucho talento, a mí personalmente me gustó mucho"

El Celta de Vigo encara con entusiasmo la vuelta de la Europa League ante el Olympique de Lyon. Los franceses son la gran preocupación de Hugo Sotelo que asegura que les gustó mucho el cuadro galo

El Celta de Vigo vive con entusiasmo una semana crucial en la temporada. Los octavos de final están a la vuelta de la esquina y una victoria ante el Lyon es sinónimo de alcanzar los cuartos de final. La plantilla del Celta confía en el pase y trabaja con todo para medirse a un Lyon que asusta, pero no intimida. Hugo Sotelo así lo ha explicado y ha declarado que el cuadro francés es un equipo que le "gusta mucho".

Hugo Sotelo sobre el Lyon: "Es un equipo con mucho talento"

Hugo Sotelo no esconde la dificultad que le espera a su equipo en el estadio del Olympique de Lyon, pero él ve al Celta capacitado para derrotar al conjunto francés y alcanzar los cuartos de final de la Europa League. "Sabemos que vamos a un campo muy complicado, que el Lyon es un buen equipo, pero nosotros a un partido podemos ganar a cualquier rival. En la ida ya vimos que es un equipo con mucho talento, a mí personalmente me gustó mucho, pero nosotros sabemos de lo que somos capaces", comentó. En una entrevista con los medios del club, el internacional sub-21 recordó que este año ya han ganado al Real Madrid "en el Santiago Bernabéu" y anoche empataron con el Betis en La Cartuja, en un partido del que salieron "reforzados" para la batalla que le espera en Lyon. Por eso, el canterano, una de las novedades en el once inicial de Claudio Giráldez, pidió "valorar" el punto sumado ante el conjunto dirigido por el chileno Manuel Pellegrini. "Siempre es complicar jugar contra el Betis. Creo que tuvimos bastantes ocasiones para llevarnos los tres puntos, pero hay que seguir y el jueves vamos a por más", afirmó.

El Celta de Vigo va con todo

El centrocampista del Celta de Vigo sigue una línea continuista en relación a la palabras de Borja Iglesias tras el duelo ante el Betis. El delantero, que no estará por sanción, aseguró que el equipo trabaja con todo para alcanzar los cuartos de final. "Tenemos mucha ilusión puesta en esto. Vamos a trabajarlo con todo y estoy seguro de que sacaremos un gran resultado. A todos, pero sobre todo a los que van a desplazarse hasta Lyon, mandarles mucha fuerza, mucho ánimo, que calienten mucho las gargantas. Vamos a escucharlos, vamos a luchar por ellos también y seguro que disfrutamos de una buena noche", deseó un Borja Iglesias que estará en la grada como un aficionado más.