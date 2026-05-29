El joven Anthony Khayat es operado y estará unos ocho meses de baja

El canterano se produjo una lesión importante en la rodilla hace unos días jugando con el equipo juvenil los cuartos de final de la Copa de Campeones

Anthony Khayat, canterano del Celta de Vigo, sufrió hace unos días una dura lesión de rodilla. Ahora tras ser operado con éxito, se ha conocido que el futbolista estará alrededor de ocho meses de baja fuera de los terrenos de juego.

Una lesión que el joven jugador se produjo en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones que el juvenil del Celta de Vigo disputó contra la UD Las Palmas en A Madroa. Un serio contratiempo para este prometedor futbolista sobre el que el club gallego ha informado.

Parte médico del Celta sobre Anthony Khayat

"Anthony Khayat, operado con éxito. El jugador celeste fue operado ayer en el Hospital Fremap de Vigo para tratar la lesión del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Se espera que esté de baja unos ocho meses. Un día menos para su regreso", escribía en sus redes sociales el Celta de Vigo.

El joven jugador, que se desenvuelve en distintas posiciones defensivas y en mediocampo, ha disputado esta temporada un total de 14 partidos con el segundo equipo del Celta de Vigo en Primera Federación. También han actuado con el equipo juvenil celtiña, como por ejemplo en la cita donde acabó lesionado.

Anthony Khayat llegó al Celta de Vigo el pasado verano procedente del procedente del Fursan de Dubái de Míchel Salgado. Internacional sub-20 con Emiratos Árabes, el jugador se comprometió por tres temporadas con el club gallego para enrolarse en el Celta Fortuna, pese a que su edad ha tenido ficha del juvenil. Ahora inicia un largo proceso de recuperación que le dejará buena parte de la temporada que viene en el dique seco.

Cita histórica para el Celta Fortuna

Mientras en paralelo el Celta Fortuna afronta este fin de semana un importante partido. El segundo equipo celeste buscará por sexta ocasión el ascenso a Segunda División. Un interesante reto que le llevará este domingo al primer paso, que es jugar contra el Europa el partido de ida de la primera eliminatoria que tendrá su continuidad en Vigo.

El equipo adiestrado por Fredi Álvarez tratará de lograr un resultado positivo en tierras catalanas para posteriormente cerrar la eliminatoria en casa. "Estamos muy ilusionados. El Celta B disputó muchos playoffs de ascenso, pero nunca consiguió subir. Para nosotros es un premio a la gran temporada que hicimos", comentaba días atrás el técnico de un equipo que acabó segundo de su grupo.