El Celta de Vigo despide el año con un empate ante el Real Oviedo, aunque orgulloso por el 2025 que han realizado y brindado a su afición

El año 2025 llega a su fin en el Celta de Vigo con un insuficiente, aunque agradecido, empate ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere. Los celestes fueron inferiores al conjunto local, pero la solidez defensiva sumó un punto al Celta que despide la temporada con orgullo. Esta fue la palabra más repetida por los jugadores del conjunto de Claudio Giráldez una vez que finalizó el partido, haciendo balance de un año especial y particular en Balaídos.

El orgullo reina en el Celta de Vigo

El primero en hablar de orgullo en el Celta de Vigo fue Javi Rueda, reciente incorporación del cuadro gallego que se ha asentado en los planes de Claudio Giráldez. "Yo orgulloso de esta segunda parte de 2025, de poder aportar y orgulloso de mis compañeros en la primera parte del año. El celtista tiene que estar contento con el equipo, de la infraestructura, de todo lo que se está formando, un gran club. Se están haciendo las cosas bastante bien e intentaremos que el 2026 sea igual o mejor. Esperamos darle muchas alegrías al celtismo", expresó el carrilero del Celta de Vigo.

Hugo Álvarez, que las lesiones han lastrado durante el arranque de esta temporada, continúa el discurso de Javi Rueda y vuelve a subrayar la palabra 'orgulloso'. "Intentaremos seguir así y afianzarnos en casa, que es importante. Estoy muy orgulloso del equipo, hicimos un año histórico y para nosotros poder disputar competición europea era un sueño. Intentaremos que 2026 sea un año mejor o igual que 2025", declaró el futbolista del Celta tras el pitido final en el Real Oviedo - Celta de la jornada 17 de LaLiga.

Claudio Giráldez destaca a los jóvenes del Celta de Vigo

De este año mágico en Vigo, Giráldez apunta y subraya la importancia que han tenido los jóvenes, haciendo especial hincapié en la cantera del cuadro celeste que, una vez más, ha resurgido dando poderío al equipo vigués. " A veces lo normalizamos. Estamos acostumbrados a ver muchos jugadores que salen de nuestra cantera a jugar con nosotros y pensamos que no van a cometer errores... Darle mucho valor a lo que hacen los jugadores que llevan su primera temporada en Primera División de esta manera. Y también, de la misma forma, ser exigentes con todos para poder dar cada vez una mejor versión, porque no llega en Primera División con mantenerte con lo que das, sino que tienes que estar siempre evolucionando para poder sacar más puntos y dar más al equipo", destacó Claudio Giráldez.