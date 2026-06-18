Llamadas a Joselu Mato

Con ofertas sobre la mesa del Getafe de Bordalás, Alavés y el Deportivo de La Coruña, el delantero gallego, libre acabar contrato en Catar, también ha recibido llamadas del Sevilla, con Antonio Cordón aún al mando, así como un frío acercamiento del Betis, que hace semanas que no ha vuelto a contactarlo

Joselu Mato sigue siendo uno de los activos más preciados en el mercado para reforzar la delantera de diferentes clubes. El goleador nacido en Stuttgart, aunque criado en Galicia, acabó su contrato con el Al-Gharafa de Catar el pasado mes de marzo, siendo su vuelta al fútbol europeo, en general, y a LaLiga, en particular, una opción que ha ido ganando peso desde entonces.

Su salida al futbol catarí tras ganar la Champions con el Real Madrid y la Eurocopa con España no han devaluado su caché, habiendo participado Joselu en 30 goles -28 tantos y dos asistencias- en las dos temporadas que ha permanecido en Catar, defendiendo la elástica del Al-Gharafa.

A sus 36 años, Joselu combina experiencia y veteranía con un físico aún destacado, lo que le convierte en un objetivo muy suculento para clubes de LaLiga.

Getafe, Alavés y Dépor, a por Joselu Mato

Tal y como ha podido conocer ESTADIO Deportivo de primera mano, varias son las propuestas que tiene sobre la mesa el delantero, siendo el Getafe de Bordalás, que participará en la Conference el próximo año, uno de los clubes que más interés ha demostrado en las últimas semanas, junto al Alavés, en el que ya militó Joselu antes de ir al Real Madrid, previo paso por el Espanyol, y el Deportivo de La Coruña, recién ascendido a Primera división.

Sin embargo, no son los únicos clubes de LaLiga que se han postulado por Joselu en las últimas fechas, tal y como ha podido confirmar la redacción de este diario. De hecho, muy pendientes de él han estado también en la capital de Andalucía, donde tanto el Sevilla FC como el Real Betis se han interesado por su situación.

Sevilla y Betis también han preguntado por Joselu

Así, tal y como aseguran a ESTADIO Deportivo, varias han sido las conversaciones entre el Sevilla FC y el entorno de Joselu desde que el club de Nervión certificara su permanencia. Una comunicación fluida que, sin embargo, se ha roto con la marcha de Antonio Cordón del Ramón Sánchez-Pizjuán, no habiéndose producido ningún nuevo acercamiento desde que José Ignacio Navarro está al frente de la dirección deportiva blanquirroja.

Pero no sólo en Nervión han preguntado por Joselu, habiendo existido alguna llamada también desde Heliópolis -ahora en La Cartuja-, aunque hace bastante semanas que desde la dirección deportiva que lidera Manu Fajardo no se realiza ningún nuevo contacto, estando los objetivos béticos para su delantera focalizados en otros derroteros.

Seguir en Catar, una opción aún viable para Joselu

Mientras tanto, Joselu Mato sigue trabajando en solitario cada mañana, con la clara intención de llegar en el mejor estado de forma a la próxima campaña. Una temporada 26/27 en la que no está descartado que acabe renovando por el Al-Gharafa, permaneciendo en Qatar.

No es la única propuesta extranjera, sin embargo, que tiene sobre la mesa Joselu, quien también cuenta con el interés del fútbol mexicano, donde suena para el América.