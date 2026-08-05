Joselu espera la llamada

Campeón de la Champions con el Real Madrid y de la Eurocopa con la Selección, el delantero sigue como agente libre en el mercado de fichajes. Vinculado con clubes de LaLiga como Getafe, Alavés, Deportivo, Sevilla o Betis, al que fue ofrecido, sigue preparándose a la espera de que llegue la ansiada llamada para retornar a España

El mercado de fichajes ha entrado entrado en su último mes y los equipos deben apurar en sus planificaciones y completar los traspasos deseados para reforzar sus plantillas. Uno de los jugadores más potentes que está como agente libre es Joselu Mato, que destacó en el Real Madrid y en la Selección española hace un par de temporadas, por lo que varios equipos de La Liga habían mostrado interés en incorporarle este verano a coste cero.

Clubes como el Sevilla, el Real Betis, el Getafe, el Alavés y sobre todo el Deportivo de A Coruña han estado valorando la incorporación de Joselu como refuerzo para la delantera, habiendo sido ofrecido en algunos e los casos. Es poco viable que se convierta en titular indiscutible a sus 36 años, pero siempre ha cumplido con creces como revulsivo. Sin embargo, las negociaciones por su fichaje se han enfriado y mientras él recuerda que sigue entrenando a la espera de una llamada.

Joselu se pone en forma mientras busca un nuevo equipo

El delantero gallego ha estado entrenando con Dani Carvajal, ex compañero en el Real Madrid y cuñado, quién también está como agente libre en este mercado. Los dos jugadores demuestran que siguen poniéndose a punto a la espera de que algún equipo quiera cerrar su incorporación. Los dos perfiles ofrecen opciones de garantía a cualquier equipo.

En el caso de Joselu, siempre ha dejado buenas cifras goleadoras a pesar de no entrar en el once inicial, destacando por sus remates en el área. Por su parte, Dani Carvajal acaba de dejar el Real Madrid después de ser uno de los laterales más destacados de la historia. Por ello, ahora entrenan juntos para demostrar que siguen muy en forma y recordar que son dos grandes movimientos para este mercado, a la espera de completar su fichaje.

El futuro de Joselu apunta a La Liga

A pesar de que se ha complicado el futuro de Joselu, con los equipos muy parados por su incorporación, La Liga sigue siendo el destino principal después de terminar su contrato con el Al-Gharafa en la liga de Catar, dónde volvió a dejar buenos números goleadores, marcando seis goles y repartiendo dos asistencias en los 16 partidos que disputó.

Principalmente, varios equipos de la competición española siguen valorando su incorporación, a la espera de otros fichajes prioritarios y de dar salida a otros jugadores. Sin embargo, no hay ofertas de equipos internacionales, por lo que si Joselu finalmente encuentra equipo todo apunta a que será en La Liga, dónde ya tiene mucho recorrido.

Se enfría el fichaje de Joselu por el Deportivo de A Coruña

Entre todos los equipos que sondeaban su fichaje, el equipo gallego era el que más había avanzando en las negociaciones. Ya habían hablado con el jugador, que veía con buenos ojos regresar a un club en el que ya había competido. Sin embargo, su llegada a Riazor se ha enfriado.

El Dépor está haciendo grandes movimientos en el mercado para crear un equipo fuerte para su regreso a la Primera división del fútbol español. De hecho, una de las grandes sorpresas ha sido el fichaje de Pierre-Emerick Aubameyang. La llegada del delantero gabonés, a pesar de ser un año mayor que Joselu, complica que finalmente pueda regresar al Deportivo de A Coruña, a la espera de que otro equipo intente su fichaje.

Dani Carvajal se une a Joselu en su preparación mientras buscan equipo como agentes libres

Joselu se ha unido a Dani Carvajal en estos entrenamientos para mostrar que siguen en forma para competir en la máxima categoría del fútbol español. No sólo el delantero busca equipo, también lo hace el defensa de 34 años. En el caso del lateral, sí hay interés de clubes internacionales como el Inter de Milán o el Inter de Miami, entre otros, aunque aún sin ninguna oferta formal.