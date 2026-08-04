Neymar abre la puerta a la retirada: "No sé cuánto tiempo lo haré"
El centrocampista medita su futuro una vez finalice su contrato con el Santos a final de año, después de retirarse de la selección de Brasil una vez finalizado el Mundial 2026
Neymar Jr ya anunció que ponía fin a su andadura con la selección brasileña una vez finalizado el Mundial 2026. La prematura eliminación de la Canarinha supuso la retirada del delantero brasileño con su país, pero a sus 34 años ya empieza a pensar en su futuro y en una posible retirada, dejando la puerta abierta a su posible marcha del fútbol.
El centrocampista ahora se incorpora al Santos FC para competir en la liga de Brasil, pero su contrato termina a final de año y empiezan a surgir dudas sobre su continuidad. Por ello, el jugador se pronuncia sobre su futuro y deja la puerta abierta a una retirada en unos meses, aunque aún no ha tomado la decisión y todavía tiene que decidir su futuro.
Neymar valora la retirada una vez finalice su contrato con el Santos
El jugador brasileño ha hablado sobre su futuro en su canal de YouTube y ha dejado varias incógnitas, dejando la puerta abierta a una posible retirada después de despedirse de jugar con su selección. Sin embargo, ha reconocido que ya valorará su futuro una vez termine su contrato con el Santos, al que ya se unió una vez finalizada la Copa del Mundo.
"Tengo contrato hasta diciembre con Santos. Pretendo cumplir el contrato, honrar la camiseta de Santos de la mejor manera posible y luego pensaré cuando termine mi contrato si sigo en Santos, si me voy, si dejo de jugar o si sigo. No sé cuánto tiempo. No pienso en parar, ni siquiera sé hasta cuándo lo haré" explicó el '10', que a sus 34 años ya valora dejar el fútbol, aunque lo mismo en diciembre se ve con ganas de continuar compitiendo. "Todavía hay tiempo hasta diciembre. Ya veremos" añadió Neymar.
Los planes de Neymar Jr a corto plazo: centrado en el Santos
Por lo pronto, Neymar está centrado en terminar la temporada con su actual club. "Realmente no sé lo que voy a hacer" explicó el mediapunta. "Hasta diciembre hay tiempo, pero vamos poco a poco, partido a partido. Me siento bien físicamente, eso es lo que importa" añadió el brasileño, que por lo pronto se ve con el potencial físico para seguir en la competición. "Mañana tenemos un partido importante" señaló también, refiriéndose al choque contra el Remo.
Sin embargo, su etapa con la Seleçao sí ha llegado a su fin. "Mi momento con la selección brasileña ya ha pasado" explicó cuando se despidió de formar parte de la convocatoria de su país. "Di mi sangre, di mi vida. Siempre luché por la selección brasileña" reconoció el centrocampista ofensivo, pero ya llegó la hora de dar un paso al lado.