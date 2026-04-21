El Sevilla tantea un delantero libre y un portero 'low cost': Joselu Mato y Diego Conde, en la agenda de Cordón

La dirección deportiva del club nervionense sigue buscando cómo reforzar la plantilla sin gastar el dinero que no tienen, aunque deberán esperar a tener asegurada la permanencia para poder avanzar en los frentes que ha ido abriendo en los últimos meses

El Sevilla FC tiene pendiente desde hace varias ventanas el fichaje de un delantero 'low cost' que aporte la pegada que le viene faltando a esta plantilla y que mejore que lo que hay, que no es difícil, ya que el máximo anotador este curso es Akor Adams (8 goles) y le sigue Isaac Romero (5), los mismos que Dibril Sow; por los tres que suma Peque Fernández y sólo uno el cuestionado fichaje invernal Neal Maupay. Además, Antonio Cordón busca porteros, en plural, debido a que Orjan Nyland termina contrato y se marchará; mientras que las opciones de retener al cedido Odysseas Vlachodimos se reducen cada día que pasa ante el nulo músculo económico de la entidad y las altas exigencias del Newcastle United justificadas por el gran rendimiento del griego.

En medio de este contexto, este martes surgen dos nombres muy interesantes aportados por Radio Marca por el periodista freelance Matteo Moretto, quien asegura que el director deportivo del Sevilla FC ha tanteado recientemente al contrastado goleador Joselu Mato, que tras salir del Real Madrid ha jugado los dos últimos cursos en el Al-Gharafa qatarí, donde ya ha decidido que no va a renovar y buscará equipo como agente libre a partir del próximo 30 de junio.

Asimismo, el periodista italiano también asegura que Cordón también quiere aprovechar las posibles conversaciones con el Villarreal CF por el préstamo con opción de compra de Alfon González para intentar hacerse con los servicios del portero Diego Conde, que tiene contrato hasta 2029 en el club amarillo y está a la espera de saber los planes que tendrá para él Iñigo Pérez -se da por hecho que será el sustituto de Marcelino García Toral-.

Antonio Cordón, atento a los planes de futuro de Joselu Mato y a la duda de presente de Diego Conde

"Va a depender de la salvación, pero Antonio Cordón ya está planificando la temporada que viene. Hay futbolistas que gustan muchísimo a la dirección deportiva. Joselu es un delantero que gusta mucho dentro y fuera de España. Acaba contrato con el Al-Gharafa y no va a renovar, va a ser libre. Luego, Diego Conde acaba contrato en 2029 y gusta muchísimo a la dirección deportiva. Sería la primer opción de cara a la temporada que viene. Hay muy buena relación entre clubes, entre Sevilla y Villarreal", explicaba Moretto citando fuentes oficiales.

No obstante, ESTADIO Deportivo ha pulsado la opinión del entorno más cercano al delantero de 36 años y, si bien confirman que su etapa en el Al-Gharafa está a punto de concluir, niegan que a día de hoy existan negociaciones concretas para estudiar una posible vuelta a España. Evidentemente, es una opción que nunca descartaría y escuchará todas las ofertas que recibe; pero de momento no tiene ninguna del Sevilla y la idea principal con la que trabaja es la de buscar un último gran contrato. A este respecto han sido varios los clubes del extranjero, en general, y de países árabes, de manera especialmente concreta, que también han venido interesándose por su situación y sus planes de futuro.

Joselu Mato ha marcado 27 goles en los 57 partidos que suma con el Al-Gharafa SC en estos dos años. Siempre se ha hinchado de perforar redes en todos los clubes por los que ha pasado: 36 tantos en 116 encuentros con el Deportivo Alavés, 19 en 51 con el Real Madrid y 40 en 73 con el RM Castilla, 17 en 38 con el RCD Espanyol, 14 en 33 con el Eintracht de Frankfurt, 10 en 32 con el Hannover 96, 6 en 24 con el RC Deportivo de La Coruña, 5 en 25 en el TSG 1899 Hoffenheim, 4 en 27 con el Stoke City y cuatro en 30 con el RC Celta de Vigo. Cabe recordar que Julen Lopetegui pidió su fichaje y estuvo cerca de recalar en Nervión en el verano de 2022 (acabó siendo perico).

Por su parte, Diego Conde (27) ha pasado casi toda la temporada en blanco y sólo ha disputado un encuentro, de Copa del Rey ante el modesto Ciudad de Lucena (0-6, con 90 minutos y portería a cero), después de haber empezado como titular la 24/25 y perder el puesto tras sumar 22 encuentros. El Villarreal CF le fichó en el verano de 2024 por cuatro millones de euros después de que el portero madrileño se saliese en el CD Leganés en la campaña anterior. Antes, pasó por el Getafe CF y por la cantera del Atlético de Madrid.