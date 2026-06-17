Cardoso se moja con el ganador del Mundial de MotoGP: "Es el rival a batir"
El expiloto sevillano, que su día llegar a correr varias carreras en la categoría reina, ha analizado en ESTADIO Deportivo el panorama que atraviesa el motociclismo andaluz. Y no ha dudado en mojarse a la hora de dar su pronóstico para el Mundial de MotoGP
El sevillano José Luis Cardoso estuvo presente en la celebración del 50º Aniversario de la Escudería Castro como muestra de agradecimiento a toda la ayuda recibida por parte de Eduardo Castro a lo largo de su carrera deportiva y en su trayectoria como empresario del mundo del motor.
Y ESTADIO Deportivo, que estuvo presente en dicho acto, aprovechó unos minutos para hacerle una entrevista al expiloto de 125 cc y 250 cc y que en su día llegó a participar también hasta en cinco ocasiones en MotoGP allá por 2002.
- ¿Qué significa la figura de Eduardo Castro para ti?
Eduardo es como un segundo padre para mí. Eduardo es una persona que ha hecho mucho y sigue haciendo por el motociclismo andaluz y español, gran promotor, gran descubridor, gran manager y gran jefe de equipo de muchos pilotos, a la vista esta los múltiples campeonatos que ha conseguido y lo que representa en el motociclismo y en Yamaha. Si hubiese que calificar su trayectoria como empresario y como escudería sería de excelente y sobresaliente. Eduardo y las motos o las motos y Eduardo es solo uno.
Es muy importante, en mi parte profesional, porque después de mi carrera deportiva y está vinculado a todos mis proyectos de Cardoso Team. Eduardo es una parte fundamental, cree en nuestro proyecto y nos apoya incondicionalmente.
- Cardoso Team es sólo uno de los numerosos proyectos que tienes en marcha. Cuéntanos en qué consiste.
Es un grupo de empresa relacionadas con el motorsport. Luego desde 2009 empezamos con Cardoso Experience, que se encarga de organizar y celebración de eventos relacionados con el motor.
Ya en 2015 nació Cardoso Racing, que es un proyecto deportivo, de competición, para ayudar a niños con talento sin recursos, donde han pasado más de 40 pilotos por nuestras estructuras y seis o siete están ya en el campeonato del mundo y eso para nosotros es un éxito rotundo.
Y otro de los proyectos estrella es el Cardoso Academy, que nació hace dos años. Es un centro de formación profesional donde le damos la oportunidad a los jóvenes para que se formen en el mundo de la mecánica. Es una formación reglada, con especialización en la competición tanto en moto como en coches para hacer que tengan acceso al mundo de la automoción el día de mañana.
- ¿Echas de menos competir?
Sí, se echa de menos. Me llevé pensando mucho tiempo cuando me bajé de la moto si mi corazón iba a latir igual de fuerte encima de ella que en el box dirigiendo a nuestro equipo. Pero ahora puedo decir que he llegado a vivir momentos de mucha más emoción por otros pilotos que han nacido con nosotros con tan sólo ocho añitos y lo hemos llevado al campeonato del mundo con 18 o 19 años. Eso para nosotros ha sido una experiencia única, inolvidable y, sobre todo, de orgullo.
- ¿Se te quedó alguna espinita como piloto?
Siempre queda una espinita, en mi época quizás había menos medios, era más difícil. En mi caso tuve la suerte de que mi familia me pudo ayudar y algunos patrocinadores también, pero es verdad que aquí no estamos tan mirados como en Barcelona, por ejemplo, que es donde ha habido siempre más tradición y de alguna forma había más apoyo.
Pero bueno yo estoy contento, di el cien por cien, voy con la cabeza alta. Me hubiera gustado más, sí, pero gracias a esa trayectoria deportiva y lo conseguido, hoy por hoy, Cardoso Team es un referente en el mundo del motorsport y me siento muy orgulloso por ello. Así que hay que seguir empujando.
- ¿Qué valoración haces del motociclismo andaluz?
Está en un momento dulce. El año pasado llegamos al éxtasis con el Mundial de Moto3 conseguido por José Antonio Rueda. Este año en Moto2 es un año de aprendizaje para él pero ya está consiguiendo, poco a poco, mejores resultados. Y luego están también los Muñoz que también nos están deleitando con grandes carreras. También en el mundo del Motocross estamos haciendo grandes cosas, como el equipo de Carlos Campano en el Mundial. Todo esto refleja el buen trabajo que se ha venido haciendo desde hace un tiempo atrás y ahora estamos recogiendo los frutos.
- ¿Quién ganará el Mundial de MotoGP? ¿Cómo ves al trío formado por Marc, Jorge Martín y Pedro Acosta?
Marc Márquez es ahora mismo el piloto a batir. Ha pasado por una situación delicada este año, no sabemos realmente cómo está de esa lesión, cuánto le permite y cuánto no, pero en la última carrera ya nos deleitó e hizo una de las suyas. Es incombustible.
¿Qué pasará? No lo sé, Martín está muy fuerte, ha vuelto y se ha reencontrado con la Aprilia y ya ha demostrado el potencial que tiene. Pedro Acosta ya no es un valor al alza, porque ya está ahí también. Supongo que la moto no es igual de competitiva como las Ducati o las Aprilia, pero se deja ver. Es verdad que Pedro está en un momento diferente, de pegada, creciente. Si el año que viene Marc sigue en Ducati creo que veremos un espectáculo interesante con Pedro Acosta y él.
- ¿Crees en la remontada de Marc Márquez este año?
Sí, sí creo.