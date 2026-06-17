La penalización de Jorge Martín que le abre la puerta a Marc Márquez en Brno

Después de la que formó en Hungría, el madrileño tendrá que cumplir su sanción y, además, ha avisado que no llega al cien por cien a tierras checas. Mientras tanto, el catalán necesita seguir con su remontada en la tabla para seguir aspirando a un nuevo título mundial

Se avecina pulso y de los buenos este fin de semana entre Aprilia y Ducati. El regreso triunfal de Marc Márquez en Hungría le ha dado un giro de guion al Mundial de MotoGP y la cita en la República Checa puede dictar una nueva sentencia para el futuro.

En el circuito de Brno, escenario del certamen checo, tendrá una gran oportunidad el vigente campeón del mundo, Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), para certificar el inicio de su remontada en la clasificación del mundial. Actualmente es quinto en la tabla del campeonato, a 72 puntos del líder, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP).

El nueve veces campeón del mundo de motociclismo llega a un trazado muy fructífero para él, ya que sólo en 2014 acabó cuarto y no puntuó, si bien cabe recordar que en 2020 no participó al estar lesionado. Y fue precisamente aquella temporada la última vez que se corrió en la República Checa, por lo que hablar de favoritos en esta parada del calendario resulta todavía más complejo.

Y para colmo, Jorge Martín ha vuelto a hablar de sus problemas físicos. Su error en la salida de Hungría no sentó demasiado bien a los integrantes del equipo de Noale, cuyo máximo exponente, Massimo Rivola, tendrá que elegir tarde o temprano entre el madrileño o su piloto italiano si no quiere ver peligrar el título por falta de una clara estrategia.

"Me gusta este circuito, es uno de los más emblemáticos del campeonato. No estoy al ciento por ciento físicamente, pero, sin duda, estaré presente mentalmente y me aseguraré de que esto me aporte el valor añadido necesario para tener un buen fin de semana. He estado entrenando mucho estos últimos días y trabajando con el equipo para preparar el gran premio, así que tengo muchas ganas de empezar", aseveró 'Martinator' en una nota de prensa difundida por Aprilia.

Su compañero Marco Bezzecchi también llegará a la cita con ganas de resarcirse: "Estoy muy contento de ir a Brno, un circuito fantástico donde pilotar la RS-GP26 tiene un encanto especial. Después del domingo en Balaton, que fue un poco duro para todo el equipo, tengo muchas ganas de reencontrarme con ellos y pasar un buen fin de semana, trabajando bien juntos".

Jorge Martín cumplirá su castigo en Brno

Jorge Martín partió octavo en Balaton Park e intentó remontar, pero a las primeras de cambio perdió el control de su moto y se llevó por delante a otros cuatro pilotos, incluido el líder del Mundial y compañero en la marca italiana, Marco Bezzecchi.

Frenó tarde, bloqueó y fue incapaz de reconducir la situación para provocar un efecto dominó que también mandó al suelo a Raúl Fernández, Fermín Aldeguer y Fabio Di Giannantonio.

Así, los comisarios y organizadores del Mundial decidieron de imponerle una sanción de dos long lap penalty en la próxima carrera.

Marc Márquez y su milagrosa recuperación

El dominio mostrado por Marc Márquez en la última prueba disputada hasta la fecha, Hungría, con victoria en la carrera 'sprint' y también en la dominical, ya son una muestra más que válida de las condiciones físicas del piloto de Cervera, pero quizás el dato más significativo lo 'descubrió' el propio piloto en Balaton Park, al reconocer que era la primera vez en mucho tiempo que daba a sus técnicos por escrito las explicaciones pertinentes para adecuar la moto al trazado.

Los problemas con su brazo derecho, que se quedaba dormido tras un esfuerzo prolongado, parecen haber quedado en el pasado al extraerle un tornillo de su hombro que le presionaba el nervio radial.

Y Brno puede ser la certificación de esa recuperación, pues con casi dos semanas más de descanso, Marc Márquez debe llegar con unas condiciones físicas muchos mejores que las que decía tener en Balaton Park, en donde ya dejó claro a propios y extraños que nadie puede descartar su presencia en la lucha por renovar el título mundial.

Clasificación Mundial de pilotos MotoGP 2026 tras el GP de Hungría 2026

1. M. Bezzecchi (Aprilia Racing) - 180 puntos

2. J. Martin (Aprilia Racing) - 160

3. F. Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) - 138

4. P. Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) - 132

5. M. Marquez (Ducati Lenovo Team) - 108

6. A. Ogura (Trackhouse MotoGP Team) - 105

7. F. Bagnaia (Ducati Lenovo Team) - 99

8. R. Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) - 93

9. A. Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) - 67

10. F. Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) - 64

11. L. Marini (Honda HRC Castrol) - 57

12. E. Bastianini (Red Bull KTM Tech3) - 48

13. B. Binder (Red Bull KTM Factory Racing) - 48

14. F. Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) - 40

15. F. Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) - 37

16. D. Moreira (Pro Honda LCR) - 36

17. J. Zarco (Castrol Honda LCR) - 34

18. J. Mir (Honda HRC Castrol) - 15

19. A. Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) - 12

20. J. Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) - 11

20. M. Viñales (Red Bull KTM Tech3) - 5

21. I. Lecuona (Gresini Racing) - 9

22. T. Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP) - 9

23. M. Viñales (KTM) - 6

24. A. Fernandez (Yamaha Factory Racing) - 4

25. J. Folger (Red Bull KTM Tech3) - 0

26. M. Pirro (BK8 Gresini Racing MotoGP) - 0

27. C. Crutchlow (Honda) - 0