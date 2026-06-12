"Eduardo Castro ha sido una persona clave en el motociclismo andaluz y español"

ESTADIO Deportivo estuvo presente en la celebración del 50º aniversario de la Escudería Castro y compartió unos momentos muy emotivos con algunos de sus pilotos más condecorados a nivel nacional e internacional

El pasado jueves la Avenida de Andalucía de la capital hispalense fue testigo de la conmemoración del 50º Aniversario de la Escudería Castro. Un acto que ESTADIO Deportivo no quiso perderse, al igual que tampoco muchos de los pilotos que han hecho historia bajo los brazos del mismo Eduardo Castro.

Todos coincidieron en lo mismo, que siempre les hizo sentir como de su familia y que ha sido una figura que ha hecho historia tanto en el motociclismo andaluz como a nivel nacional, como así lo demuestran sus títulos y una trayectoria llena de amor por las motos.

El primero en pasar por el micrófono de nuestro periódico fue Carlos Campano, campeón del Mundo de Motocross: "A Eduardo lo conozco desde que comencé a competir prácticamente, ya en 1995 cuando gané mi primer título Eduardo ya me estaba echando una mano y me ha ayudado a lo largo de mi carrera, tanto cuando he estado compitiendo en España como cuando he estado con proyectos fuera en Brasil, Italia, Bélgica... Siempre ha puesto su granito de arena, siempre he tenido un lugar al que venir y encontrar un apoyo incondicional. Muy contento de ver que sigue al pie del cañón y que tiene proyectos nuevos y que sigue con la misma ilusión.

Actualmente, el piloto de Dos Hermanas no está en activo por culpa de una lesión, pero ahora ejerce de Team Manager de Yamaha en el Campeonato del Mundo de MXGP: "Es el primer año que no compito, no era la idea, pero me lastimé al final del año pasado, y luego surgió un proyecto nuevo, una oportunidad nueva, tanto para el campeonato de España como para el Europeo. Hemos creado un equipo nuevo, potente y estamos 'a full' con este proyecto. Intentando ayudar a los jóvenes talentos".

También asistió José Luis Cardoso, expiloto sevillano de 125 cc y 250 cc de la década de los noventa y que llegó incluso a debutar en MotoGP en 2002: "Eduardo es como un segundo padre para mí. Eduardo es una persona que ha hecho mucho y sigue haciendo por el motociclismo andaluz y español, gran promotor, gran descubridor, gran manager y gran jefe de equipo de muchos pilotos, a la vista esta los múltiples campeonatos que ha conseguido y lo que representa en el motociclismo y en Yamaha. Si hubiese que calificar su trayectoria como empresario y como escudería sería de excelente y sobresaliente. Eduardo y las motos o las motos y Eduardo es solo uno.

En este sentido, afirmó Cardoso que sigue de la mano con él en su proyecto: "Es muy importante, en mi parte profesional, después de mi carrera deportiva y de estar vinculado a Yamaha en todos mis proyectos de Cardoso Team, Eduardo es una parte fundamental, cree en nuestro proyecto y nos apoya incondicionalmente".

Asimismo, otro clásico del motociclismo andaluz y nacional, Luis 'Pitufo' Álvaro, también nos atendió para homenajear con sus palabras a la Escudería Castro, contando incluso una anécdota muy peculiar: "Mi relación con Eduardo empezó desde muy joven, cuando yo tenía 13 años, a través de su hermano Manolo. Le dije que si me ayudaba a correr en velocidad y me dijo que sí. Me dijo 'te tienes que venir y desmontar una moto entera'. Y me puse a hacerlo y vio que se me daba bien. Luego me vio en un circuito y me dijo que apuntaba maneras. Y me dijo te voy ayudar".

Analizando el panorama actual, 'Pitufo' se alegra enormemente de los frutos que están consiguiendo ahora los pilotos andaluces: "El motociclismo andaluz lo veo de categoría. Tenemos unos pilotazos ganando mundiales, ganando pruebas del campeonato del mundo y lo veo mejor que nunca. Ojalá hubiese estado yo en esta época".

Por último, también quiso participar en este evento Dani Torres, campeón del Mundo de Red Bull X-Fighters y una de las figuras más reconocidas del freestyle motocross a nivel internacional: "Muy contento de estar aquí en este evento de Yamaha Eduardo Castro. Empecé con ellos cuando tendría 12 o 13 añitos y desde entonces he estado siempre vinculado con la casa Yamaha. Actualmente sigo con ellos, es una tranquilidad de estar en tan buenas manos, son como de tu familia, y llevamos ya mucha trayectoria recorrida juntos y es un placer poder celebrar su 50ª aniversario".

Y como piloto de 'Freestyle' que nos describió el avance que está teniendo dicha modalidad en los últimos tiempos: "No es la disciplina normal que cualquier escudería suele defender o apoyar, se trata de eventos de saltos, rampas, no hay tantos pilotos como en motocross, es un evento diferente, pero es una modalidad que mueve mucha gente, muchos jóvenes, cantera y cada vez se va haciendo más grande y más importante y mas reconocida públicamente".

La celebración tuvo de todo y en ella se entregaron diferentes premios, pero, sin duda alguna, el más importante se lo llevó la propia Escudería Castro y Eduardo en particular, viendo el legado que ha dejado - y que continúa dejando- al construir una auténtica familia nacida por y para el motociclismo.