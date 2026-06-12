McLaren tiende un pulso a Mercedes en Barcelona y los españoles siguen en caída libre

Tanto Carlos Sainz como Fernando Alonso empeoraron sus registros de la FP1 en la segunda tanda de entrenamientos libres que se han disputado en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Lando Norris fue esta vez el mejor y Oscar Piastri acabó tercero en la lista de tiempos

Era complicado que Carlos Sainz y Fernando Alonso empeorasen sus registros de la FP1 en la FP2. Pues lo hicieron. Ni por estar jugando en casa alentado por los suyos, los pilotos españoles pudieron conseguir mejores registros que un decimocuarto y un vigesimoprimer crono en la tabla de tiempos. Cabe recordar que en la primera sesión de entrenamientos quedaron decimotercero y decimonoveno, respectivamente.

Esta vez, fue el inglés Lando Norris (McLaren) quien dominó este viernes la segunda tanda libre de entrenamientos para el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Montmeló.

En la mejor de sus 30 vueltas, Norris cubrió, con neumático blando, los 4.657 metros de la pista barcelonesa en un minuto, 15 segundos y 426 milésimas, sólo nueve menos que su compatriota George Russell (Mercedes) y con 57 de ventaja sobre su compañero, el australiano Oscar Piastri (McLaren), que marcaron el segundo y el tercer tiempo, respectivamente.

Carlos Sainz dio 29 vueltas e invirtió, en la mejor de ellas, un segundo y 594 milésimas más que Lando, mientras que Alonso se quedó a tres segundos y ocho décimas tras 21 giros.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) se inscribió decimoquinto en la tabla de tiempos, a un segundo y 625 milésimas del tiempo de Norris, en el más veloz de sus 30 giros . El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que no rodó en el entrenamiento matinal, repitió 34 veces el trazado barcelonés y, en su mejor vuelta se quedó -al igual que todos, con las gomas blandas- a tres segundos y 835 milésimas de Russell, con el vigésimo crono de la sesión.

Fernando Alonso monta su show en Barcelona fuera de la pista

Y como en el trazado catalán sus números vuelven a ponerle en la cola de la parrilla, Fernando Alonso no está dispuesto a que su AMR26 le amargue la fiesta en Barcelona. Por eso, el asturiano se lo pasó en grande en el Fan Forum celebrado en Montmeló con las preguntas de los aficionados.

Tanto que incluso ha dejado una bomba informativa que podría provocar todo un terremoto de reacciones tras este certamen. El piloto ovetense dejó en el aire su continuidad en Aston Martin más allá de este 2026, dejando incluso abierta la puerta de poder fichar por otro equipo.

La primicia la soltó cuando le preguntaron si se seguía viendo de verde el próximo año: "No lo sé. Estoy abierto a muchos escenarios diferentes". En este mismo sentido, el bicampeón del mundo no quiso profundizar mucho más, pero le dejó clara una cosa a los de Silverstone, que necesitan hablar sobre ello: "Estoy contento con el equipo. Estoy aquí para ayudar al equipo y necesitamos sentarnos juntos y decidir juntos qué es lo mejor para el equipo. No tengo deseos ni exigencias personales".

Por último, le volvió a lanzar un órdago de fuego a la escudería británica: "En este momento, los pilotos no son el mayor problema que tenemos en términos de competitividad. Arreglemos primero las otras cosas y luego ya llegará el turno de los pilotos".