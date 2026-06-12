Fernando Alonso le da un golpe letal a Aston Martin: se plantea fichar por otro equipo en 2027

El asturiano ha dado nueva pistas sobre un futuro que no tiene claro todavía pero en el que caben todo tipo de escenarios

Ya que no puede dar mucho juego en la pista porque su AMR26 no se lo permite, Fernando Alonso está dispuesto a entretener a los aficionados con su futuro. Sólo las cuatro paredes de su casa en Mónaco saben cuáles son las verdaderas intenciones del asturiano, pero en Barcelona acaba de soltar un auténtico bombazo: podría fichar por otro equipo en 2027.

Si en la previa del Gran Premio de Barcelona-Catalunya se había despedido ya de este trazado porque no estará en el calendario del próximo curso y no se veía compitiendo en 2028, ahora el ovetense le ha dado un giro a su situación. Está involucrado al máximo con Aston Martín, sí, pero de momento sólo este año.

Cuestionado por si se veía vestido de verde la próxima campaña, el bicampeón del mundo fue así de rotundo: "No lo sé. Estoy abierto a muchos escenarios diferentes".

Una respuesta que no dejó indiferente a nadie y con la que Alonso podría provocar algún terremoto que otro cuando todos los asientos de las grandes escuderías parecen estar ya más que cubiertos para la siguiente campaña.

No obstante, aquí no quedó los golpes a los dirigentes de Silverstone, porque luego les invitó a una reunión: "Estoy contento con el equipo. Estoy aquí para ayudar al equipo y necesitamos sentarnos juntos y decidir juntos qué es lo mejor para el equipo. No tengo deseos ni exigencias personales".

En este sentido, manifestó que Aston Martin debe preocuparse antes de otros asuntos que de su futuro: "En este momento, los pilotos no son el mayor problema que tenemos en términos de competitividad. Arreglemos primero las otras cosas y luego ya llegará el turno de los pilotos".

Todas estas declaraciones llegaron en el Fan Forum celebrado en Barcelona, donde los aficionados aprovecharon para mostrarle todo su cariño al grito de "¡Alonso quédate!". Y, entre bromas, dejó en el aire que su despedida de Barcelona fuese cierta: "Ya sabéis cómo hay que tratar a la prensa de vez en cuando. Hay que decir alguna mentira para que no sepan cuándo mientes o dices la verdad".

Fernando Alonso firma un nuevo desastre en la FP1

El inglés George Russell (Mercedes) marcó el mejor tiempo este viernes en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Montmeló.

En la mejor de sus 27 vueltas, Russell cubrió, con neumático blando, los 4.657 metros de la pista barcelonesa en un minuto, 16 segundos y 363 milésimas, 203 menos que el australiano Oscar Piastri (McLaren) y con 520 de ventaja sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que marcaron el segundo y el tercer tiempo, respectivamente.

Mientras, los españoles Carlos Sainz (Williams), que dio 27 vueltas y se quedó a un segundo y nueve décimas, y Fernando Alonso (Aston Martin), a tres segundos y siete décimas en el mejor de sus 23 giros, firmaron el decimotercer y el decimonoveno tiempo, respectivamente, de una sesión en la que todos marcaron sus mejores cronos con las gomas blandas.

Una FP1 descafeinado y con muchos pilotos noveles

El danés Fred Vesti se subió al Mercedes del italiano Andrea Kimi Antonelli -líder destacado del certamen, que viene de ganar en Mónaco, donde logró su sexta victoria seguida- y el sueco-bosnio Dino Beganovic al Ferrari del séptuple campeón mundial Lewis Hamilton, mientras que el italiano Leonardo Fornaroli pilotó el McLaren del inglés Lando Norris, último campeón del mundo.

El japonés Ayumu Iwasa rodó con el Red Bull del francés Isack Hadjar y el estonio Paul Aron lo hizo con el Audi del alemán Nico Hülkenberg. El británico Luke Browning lo iba a hacer con el Williams del tailandés Alex Albon, pero no llegó a salir a pista.