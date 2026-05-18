Doble Top 10 para Yamaha Eduardo Castro en el Nacional de Motocross Elite de Alhama de Murcia

Gran actuación de Alejandro Torres en Murcia; Óscar Rueda y Jorge Salvador también brillaron, pese a la caída del segundo

Alhama de Murcia ha acogido la tercera cita del Campeonato de Motocross Elite 2026, que se ha disputado este pasado fin de semana con una buena actuación de los pilotos del Yamaha Eduardo Castro.

El equipo sevillano ha contado con hasta cinco participantes, entre los que han destacado Alejandro Torres y Óscar Rueda, que han logrado meterse en el Top 10 de la siempre peleada categoría de MX125.

Torres ha vuelto a demostrar su nivel y velocidad incluso en circuitos que se han tornado tan complicados y técnicos como en de Las Salinas. Fue el mejor de sus compañeros con el octavo mejor registro en los entrenamientos cronometrados siguiéndole Jorge Salvador, décimo; Óscar Rueda, décimo séptimo; Gonzalo Salvador, décimo noveno, y Víctor Corbacho, que acabó en la posición 32.

En la primera manga, que se llevó a cabo en la jornada del sábado, el madrileño Jorge Salvador estuvo rodando con el grupo delantero para finalizar séptimo, mientras que Torres era décimo. Rueda, por su parte, mejoraba mucho y acababa con una décimocuarta plaza; Corbacho, por su parte, se retiró en el noveno giro al sufrir un percance en su Yamaha YZ125 y la mala noticia del día llegó con la lesión de Gonzalo Salvador en una fatídica primera vuelta en la que sufrió una caída, dañándose la meseta tibial.

Alejandro Torres da un paso adelante

Ya en la jornada del domingo, Alejandro Torres sacó su mejor versión en carrera para acabar la segunda manga en la quinta posición y así conseguir ser sexto en el cómputo global del fin de semana. Rueda fue décimo para una P10 final; Corbacho se desquitó del mal sabor de boca de la jornada anterior con una P22 y la mala fortuna hizo que Jorge Salvador sufriera un encontronazo con un rival dejando muy maltrecha su motocicleta en el primer giro, lo que le obligó emprender el camino a boxes antes de tiempo. Pese a ello, cerraba su clasificación general en la posición décimotercera.

En la categoría de MX2, Salvador Pérez comenzaba su carrera de casa con muy buenas sensaciones. Marcó el tercer mejor crono y fue segundo en una luchada manga clasificatoria. Los problemas llegaron en la primera manga. El murciano rodaba en las posiciones delanteras cuando sufrió una caída muy fea en la novena vuelta, por lo que dejó la carrera. Muy magullado y con dolores por todo el cuerpo, Pérez no dudó en salir a la segunda carrera, donde supo rehacerse para conseguir la quinta posición y ser undécimo en la combinada.

En menos de un mes, Yamaha Eduardo Castro viajará a Montearagón, Toledo, para disputar la cuarta prueba del Nacional de Motocross Elite 2026.