La moto se convierte en el nuevo protagonista de la movilidad urbana

El sector de las dos ruedas vive un momento de auge sin precedentes. Las matriculaciones crecen, las marcas innovan y Sevilla tiene una cita.

Las motos han dejado de ser una alternativa de nicho para convertirse en una solución de movilidad real y cotidiana. Los datos del mercado lo confirman: las matriculaciones de motos nuevas han crecido más de un 25 % durante 2026 respecto al mismo periodo de 2025. Detrás de este crecimiento hay razones sólidas: practicidad en el día a día, ahorro económico y, sobre todo, la libertad que solo ofrecen las dos ruedas.

Tanto para el desplazamiento diario al trabajo como para la escapada de fin de semana, la moto se ha convertido en una compañera de viaje cada vez más completa. Sin embargo, elegir el modelo adecuado no siempre es sencillo. Las fichas técnicas ayudan, las opiniones especializadas orientan, pero la experiencia directa sigue siendo insustituible.

Las jornadas ‘Open Doors’ llegan a Sevilla

Por eso, DOS RUEDAS, concesionario oficial del Grupo Piaggio en Sevilla ubicados en la Calle Aviación, 23, abre sus puertas esta semana con sus jornadas Open Doors. Desde el lunes 18 de mayo, cualquier aficionado o curioso puede acercarse a descubrir las últimas novedades de Aprilia, Moto Guzzi, Vespa y Piaggio en un ambiente pensado para los amantes de las dos ruedas.

Un mismo espacio para explorar cuatro conceptos de movilidad distintos, con asesoramiento personalizado y ventajas exclusivas disponibles solo durante el evento.

Cuatro marcas, cuatro formas de entender la moto

Uno de los grandes atractivos de estas jornadas es la diversidad de propuestas reunidas en un mismo concesionario. Cada marca del Grupo Piaggio tiene una identidad propia y en DOS RUEDAS puedes conocer la nueva gama de cada una de ellas de primera mano.

Aprilia muestra su lado más deportivo y tecnológico con modelos como la nueva scooter SR GT 400, diseñada para quienes buscan prestaciones, diseño y una conducción dinámica para todo tipo de terrenos.

Moto Guzzi mantiene intacta su esencia clásica y su fuerte personalidad. La gama Stelvio se ha consolidado como una referencia dentro del segmento Adventure gracias a una propuesta orientada a quienes disfrutan recorriendo kilómetros con comodidad y carácter.

Vespa celebra en 2026 su 80 aniversario con versiones especiales de las gamas Primavera y GTS. Su diseño icónico continúa siendo uno de los grandes símbolos de la movilidad europea.

Piaggio es la referencia para quienes priorizan practicidad y confort en sus desplazamientos urbanos. Destaca especialmente su gama MP3 de tres ruedas, cuyos modelos de mayor cilindrada pueden conducirse con carné de coche.

Ventajas exclusivas para los asistentes

Visitar las jornadas Open Doors de DOS RUEDAS no es solo una oportunidad para ver motos de cerca y descubrir las nuevas gamas. Durante el evento, los asistentes pueden acceder a condiciones especiales en financiación, promociones en equipamiento y accesorios, y ofertas exclusivas disponibles únicamente durante estos días.

Un equipo de profesionales especializados estará disponible para resolver dudas y orientar a cada visitante hacia el modelo que mejor se adapte a sus necesidades y estilo de conducción.

Un punto de encuentro para todos los usuarios

Ya seas un experimentado motero que busca renovar su moto, o alguien que está valorando iniciarse en un nuevo estilo de conducción, las jornadas de DOS RUEDAS son el lugar donde empezar. Un espacio donde las últimas tendencias del sector pueden descubrirse de primera mano, en un ambiente cercano y pensado para auténticos amantes de las motos.