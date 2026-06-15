Pilar Lamadrid habla sobre sus orígenes en la vela: "No recuerdo la primera vez que me subí a cualquier tipo de barco"

ESTADIO Deportivo ha podido hablar con la olímpica española acerca de sus inicios en el mundo de la vela, todo eso en un año más que especial para ella donde ya ha logrado su primera medalla en un campeonato internacional

Andalucía es uno de esos lugares que respira talento por los cuatro costados, y más si nos referimos al ámbito deportivo. La lista es extensa y resulta casi imposible poder enumerarlos de forma rápida. Esto es gracias a una tierra que ofrece todo lo que tiene para que se puedan practicar diferentes disciplinas, haciendo que los amantes de la actividad física apenas tengan que elegir su deporte favorito para poder enfocarse en cumplir los sueños que se propongan. Cada día, son más los campeones que van sobresaliendo y que ofrecen ejemplos deportivos inigualables en la tierra andaluza.

En ESTADIO Deportivo, hemos podido hablar con un ejemplo reciente de ello. Las aguas del Algarve portugués han sido testigos de la medalla de bronce que Pilar Lamadrid ha logrado en su categoría Iqfoil. Un logro único y que sirve para reforzar una vez más el liderazgo que Andalucía tiene en los deportes de agua, donde sigue siendo una tierra donde el talento brota. Tras haber hablado con ella sobre este resultado que ha logrado en Portugal, en esta ocasión hemos querido profundizar algo más en todo lo que viene a ser sus orígenes. También cabe recordar que tiene a su padre como entrenador, algo que puede ser un arma de doble filo en algunas ocasiones.

"Empecé incluso antes (de los seis años), porque realmente el forofo absoluto es mi padre y era también mi abuelo. Mi padre se ha recorrido el río de arriba y abajo, cuando el río estaba completamente abierto. (...) No recuerdo ni siquiera la primera vez que me subí realmente a cualquier tipo de barco. Seguro que era con meses, o sea, estoy convencida. Empezamos allí en el Náutico de Sevilla, empezamos con la típica clase óptima, que es el primer barquito. Antes me subiría probablemente al raquero, que es el barco un poquito más grande, un barco escuela donde van muchos niños", declaró.

Sin embargo, pronto probaría otras opciones que, a la larga, tantos logros le han dado en su vida. "Intentaba meterme en la competición pues con el Náutico de Sevilla, la clase óptima. Cuando vi que era un poquito más mayor y no me terminaba de gustar de alguna manera, mi padre me dio la opción antes de dejar de navegar, de probar la tabla. Fue con alrededor de eso, probé la tabla en verano, uno de estos veranos en la escuela con nueve años. Hasta los once-doce no me pasé, digamos, al equipo de windsurfing. Voy a cumplir treinta este año, pues echa la cuenta", respondió.

Tal y como hemos indicado antes, su padre es su entrenador, algo que viene de lejos. "Mi padre toda la vida ha estado vinculado al mundo de la vela, ha estado metido tanto como entrenador e incluso de directiva, estuvo director técnico también en la federación andaluza, entrenado, estuvo incluso entrenando también al equipo olímpico y como regatista estuvo también preparándose para ir a los Juegos de Seúl. (...) La enseñanza siempre la ha encantado, siempre ha estado relacionado con escuelas de vela. Estuvo en la escuela municipal de vela de Sevilla, estuvo en una escuela de vela en Matalascañas y luego en la de Islantilla", finalizó.