Sevilla vuelve a saborear el éxito en un Mundial de Remo sin suerte para España: "El río que tenemos no lo tiene cualquier ciudad"

La Cartuja ha sido el escenario de una de las citas más importantes en el panorama deportivo que, a pesar de las expectativas, ha concluido sin ningún metal para la delegación española

Sevilla vuelve a demostrar que puede ser el escenario ideal para las competiciones internacionales más importantes. Con el Guadalquivir como protagonista, concluye la Copa Mundial de Remo en la capital hispalense, una cita que ha dejado grandes imágenes y recuerdos imborrables. El claro protagonista de todo esto era el CEAR La Cartuja, que se convirtió durante unos días en el epicentro del remo a nivel mundial. Atletas y aficionados de todos los países se dieron cita en una edición donde había muchas expectativas puestas, tanto a nivel deportivo como organizativo. Y, una vez más, Sevilla volvió a estar a la altura.

En cuanto a lo deportivo, la delegación española se va con malas noticias. Varias eran las opciones de medalla que se tenían en la mañana de este domingo, con un protagonismo evidente en los sevillanos Jaime Canalejo y Javier García Ordóñez. Sin embargo, la pareja se quedó a las puertas de poder alcanzar ese metal de bronce y acabó obteniendo un meritorio cuarto puesto que, a pesar de ser un gran resultado, puede quedar algo empañado por el hecho de que esta competición se jugase en 'casa'. Algo similar le ha pasado a otra de las parejas del cuadro masculino, a la conformada por Rodrigo Conde y Caetano Xose, que se han quedado a un segundo de poder luchar por esas medallas. También hay que destacar la participación de cuádruple scull, donde se ha conseguido el duodécimo puesto, y en las conformadas por cuatro donde se ha conseguido el undécimo lugar.

Por el lado femenino, destacada participación de la delegación española, que ha logrado tanto el octavo como el undécimo puesto, con las sevillanas Amanda Gil e Lidia Florido como protagonistas de esta gesta. Todo esto en unas fechas donde el calor de Sevilla apretaba, tal y como se comentaba en pequeños corrillos con deportistas, pero que no ha dejado de ser un impedimento para poder disfrutar de unas jornadas únicas donde el espectáculo deportivo ha destacado por encima de todo.

Los sevillanos lo tienen claro con el escenario

La jornada final ha contado con una importante representación institucional. Patricia del Pozo, Consejera de Deportes de la Junta de Andalucía, ha encabezado una expedición en la que también ha estado José Luis Sanz, alcalde de la ciudad de Sevilla, y Carmen María Tena, delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla. Una muestra más de la implicación de todas estas instituciones para seguir haciendo que Sevilla sea cina de importantes eventos deportivos, y más en un escenario envidiable como su río Guadalquivir.

En ESTADIO Deportivo, pudimos hablar con Amanda Gil. La remera sevillana, con apenas veintiún años, sigue dando pasos de gigantes y ya ha conseguido un undécimo puesto en su categoría, algo superior para lo que le correspondería a ellas. "Competir en una competición internacional en mi casa para mí es un lujo y ya se ha notado el apoyo que tenemos de toda la gente que viene aquí, gente de toda España, porque aprovechar una competición así es lo más grande (...) El río que tenemos no lo tiene cualquier ciudad. El CEAR de La Cartuja se ha portado estupendamente con nosotros y todo lo que han liado aquí para esta competición lo han hecho estupendamente", declaró.