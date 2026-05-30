Clasificación Giro de Italia 2026 tras la 20 etapa | Así queda el podio de la 'Corsa Rosa'

La última jornada de montaña de la 'Corsa Rosa' deja definidas todas las clasificaciones, así como el trío del podio encabezado por el campeón: Jonas Vingegaard

Con la quinta exhibición en solitario y el quinto beso a la foto de familia que lleva pegada en el manillar, el danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) sentenció el Giro imponiéndose en la vigésima etapa, disputada entre Gemona del Friuli y Piancavallo, de 200 km y 3.750 metros de desnivel.

De forma aplastante, superior al resto, Vingegaard rubricó su paseo triunfal en su primer Giro con la "manita", una quinta victoria que le encumbra como uno de los grandes corredores de la historia que han puesto su nombre en las tres 'grandes'. Además el triunfo será inolvidable, pues en su maillot recordaba la tragedia del terremoto que asoló Friuli en 1976 con casi 1.000 víctimas mortales: "Friuli agradece y no olvida".

La firma del campeón se inició con un ataque marca de la casa a 9,8 km de la cima de Piancavallo. Desde ese momento ya nadie le vio el dorsal, se fue solo, con tiempo para el deleite, hasta iniciar su protocolo habitual: besito al manillar, donde la imagen de su mujer e hijos le inspira, y otro beso al anillo.

Amoroso el danés, que cruzó la meta con un tiempo de 5h.03.55, a una media de 39,6 km/h. A 1.15 minutos llegaron los otros inquilinos del podio, luchando por el prurito de ser segundo. Lo fue el austríaco Felix Gall (Dectahlon) y tercero, el australiano ganador del Giro 2022 Jai Hindley (Red Bull Bora). Los tres conformarán el podio final de la carrera rosa.

Clasificación de la 20ª etapa del Giro de Italia 2026

1. Jonas Vingegaard (TVL) 5:03:55

2. Felix Gall (DAT) +1'15"

3. Jai Hindley (RBH) +1'15"

4. Derek Gee (LTK) +1'15"

5. Thymen Arensman (IGD) +1'19"

6. Egan Bernal (IGD) +1'25"

7. Afonso Eulálio (TBV) +2'03"

8. Michael Storer (TUD) +2'18"

9. Davide Piganzoli (TVL) +2'33"

10. Ben O'Connor (JAY) +2'46"

11. Mathys Rondel (TUD) +3'01"

12. Chris Harper (Q36) +3'17"

13. Damiano Caruso (TBV) +3'45"

14. David De la Cruz (Q36) +4'10"

15. Gregor Mühlberger (DAT) +4'22"

Así queda la Clasificación General del Giro de Italia 2026 tras la disputa de la 20ª etapa

1. Jonas Vingegaard (TVL) 75h13'16"

2. Felix Gall (DAT) +4'03"

3. Jai Hindley (RBH) +5'04"

4. Thymen Arensman (IGD) +5'08"

5. Afonso Eulálio (TBV) +6'28"

6. Derek Gee (LTK) +8'24"

7. Michael Storer (TUD) +8'29"

8. Davide Piganzoli (TVL) +9'12"

9. Ben O'Connor (JAY) +10'35"

10. Egan Bernal (IGD) +10'59"

11. Mathys Rondel (TUD) +11'18"

12. Chris Harper (Q36) +12'34"

13. Damiano Caruso (TBV) +15'02"

14. David De la Cruz (Q36) +16'12"

15. Gregor Mühlberger (DAT) +18'09"

16. Sepp Kuss (TVL) +19'22"

17. Johannes Kulset (UXM) +20'38"

18. Jan Hirt (NSN) +22'32"

19. Giulio Pellizzari (RBH) +23'53"

20. Igor Arrieta (UAD) +33'48"