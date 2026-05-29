Sepp Kuss conquista la etapa reina del Giro con el permiso de Jonas Vingegaard

El corredor estadounidense, ganador de La Vuelta a España de 2023, firma una excelente jornada como escapado y bate en los últimos kilómetros a Giulio Ciccone y Derek Gee para alcanzar la gloria en Alleghe

Uno de esos ciclistas que caen bien y van sobrados de talento. El estadounidense Sepp Kuss (Visma Lease a Bike) tuvo el honor de apuntar su nombre en el club de ganadores de etapa en las tres 'grandes' al imponerse en solitario en la jornada reina dolomítica del Giro 2026, entre Feltre y Alleghe (Piani di Pezzè), de 151 km y 5.000 metros de desnivel, en la que su jefe de filas, el danés Jonas Vingegaard, mantuvo la 'maglia' rosa y no hizo intento alguno de ir a por la victoria parcial cuando estaba a su alcance.

Lejos de querer acapararlo todo, el ganador de la Vuelta 2023 aprovechó la licencia otorgada por el líder del Visma para cerrar el círculo de triunfos en las tres 'grandes'. Y además con exhibición, atacando a 3 km de meta y alzando los brazos al cielo con tiempo para el deleite.

Kuss supo esperar al momento justo. El ciclista residente en Andorra gestionó bien los esfuerzos en la fuga y dio la puntilla en el momento justo, cuando se hundió el italiano Ciccone, nuevo líder de la montaña. Kuss marcó en meta 4h.28.32, a una media de 33,7 km/h. Le siguieron Jai Hindley a 14 segundos y Ciccone a 37. Segundos después, Vingegaard y Felix Gall.

A tres días de la llegada a Roma, Vingegaard mantiene la 'maglia' rosa con 4.03 sobre Gall y 5.04 respecto a Hindley, quien desalojó de la tercera plaza al neerlandés Thymen Arensman, el más perjudicado de la intensa etapa de montaña. El primer español es David de la Cruz, decimoquinto a 18.20.

El equipo Movistar vuelve a quedarse a medias

Con hasta seis puertos puntuables 'adornando' la jornada reina del Giro, entre ellos el Passo Giau, la cima Coppi, a más de 2.000 metros de altitud, el equipo Movistar no dudó a la hora de mandar por delante a algunos de sus mejores hombres.

De ese modo, se formó una fuga grande, de 18 hombres, en la que se metieron Einer Rubio, Enric Mas y Juanpe López por parte de los telefónicos, en busca de la soñada victoria de etapa: Caruso, el mejor clasificado a 8 minutos del líder; y Kuss. Los del conjunto español nunca estuvieron cerca de una victoria que terminó siendo para el estadounidense.

Ciccone se coloca líder de la montaña

Giulio Ciccone sigue a lo suyo. Pasó en cabeza el Passo Duran y el Coi (2a, 5,8 km al 9,3%), y se aproximó de forma clara a un objetivo que culminó coronando en cabeza la Forcella Staulanza (2a, 6,3 kilómetros al 6,7%) y el Passo Giau (Especial, 9,8 kilómetros al 9,3%), nada menos que la Cima Coppi, el techo del Giro, donde los pulmones empiezan a quemar a 2.223 metros de altitud.

En ese momento, Ciccone, que vestía de azul con la prenda prestada por Vingegaard, se ganó el derecho a portar la 'maglia' por derecho propio, además, con ventaja holgada que probablemente le permitirá llegar a Roma como mejor escalador del Giro de Italia 2026.