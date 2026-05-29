Clasificación Giro de Italia 2026 tras la 19 etapa | Jonas Vingegaard, sin rivales hacia Roma

El gran cambio en la general de la 'Corsa Rosa' ha llegado con la entrada en el tercer lugar a Jai Hindley, quien deja en el cuarto lugar a Thymen Arensman del equipo Ineos

La etapa reina del Giro de Italia 2026 ha sido bastante descafeinada, al menos en los que atañe a la pelea por la maglia rosa. Tampoco sorprende, ya que Jonas Vingegaard está dominando con mano de hierro hasta el punto de que en este viernes 29 de mayo directamente ha dejado pasar la jornada como si fuese de transición.

Esa relajación del danés ha permitido por un lado que su compañero Sepp Kuss de llevase el triunfo parcial, y por otro que secundarios de la general planteasen su particular batalla. En esas, el máximo beneficiado ha sido Jai Hindley, que ha aprovechado la flaqueza de Thymen Arensman para ascender a la tercera plaza del podio.

En cuanto a la participación española, el mejor sigue siendo David de la Cruz, que se ha dejado más de ocho minutos en meta para ser ahora 15º de la general a 18 minutos y 20 segundos de Jonas Vingegaard.

Este sábado 30 de mayo se disputará la vigésima etapa, entre Gemona del Friuli y Piancavallo, de 200 km de recorrido. Última oportunidad para los escaladores la víspera de la entrada triunfal en Roma. En el trayecto tres puertos: Clauzetto (un 3ª de 6,8 km al 5,6 por ciento de pendiente media) y doble subida a Piancavallo (un 1ª de 14,5 km al 7,8 por ciento de pendiente media). La cima del segundo ascenso desemboca en meta.

Clasificación de la 19ª etapa del Giro de Italia 2026

1. Sepp Kuss (TJV) 4:28:33

2. Derek Gee (LTK) +13"

3. Giulio Ciccone (LTK) +36"

4. Felix Gall (DAT) +39"

5. Jonas Vingegaard (TJV) +39"

6. Jai Hindley (RBH) +43"

7. Damiano Caruso (TBV) +1:06

8. Davide Piganzoli (TJV) +1:11

9. Einer Rubio (MOV) +1:19

10. Michael Storer (TUD) +1:19

11. Jan Hirt (NSN) +1:28

12. Thymen Arensman (INE) +1:45

13. Egan Bernal (INE) +2:14

14. Mathys Rondel (TUD) +2:17

15. Giulio Pellizzari (RBH) +2:21

Así queda la Clasificación General del Giro de Italia 2026 tras la disputa de la 19ª etapa

1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) 75h13'16"

2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) +4'03"

3. Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +5'04"

4. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) +5'33"

5. Derek Gee (Lidl-Trek) +6'31"

6. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) +7'14"

7. Davide Piganzoli (Visma-Lease a Bike) +7'57"

8. Damiano Caruso (Bahrain Victorious) +8'34"

9. Ben O'Connor (Jayco AlUla) +9'20"

10. Egan Bernal (Netcompany INEOS) +9'44"

11. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) +10'03"

12. David de la Cruz (Pinarello Q36.5) +10'50"

13. Chris Harper (Pinarello Q36.5) +12'59"

14. Jan Hirt (NSN Cycling Team) +14'xx"

15. Gregor Mühlberger (Decathlon CMA CGM) +16'54"

16. Einer Rubio (Movistar Team) +17'xx"

17. Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) +18'07"

18. Johannes Kulset (Uno-X Mobility) +19'23"

19. Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +22'38"

20. Igor Arrieta (UAE Team Emirates XRG) +27'32"