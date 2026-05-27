Clasificación Giro de Italia 2026 tras la 17 etapa | Vingegaard sigue de rosa y el español De la Cruz se acerca al top 10

La decimoséptima etapa del Giro de Italia, disputada entre los 202 kilómetros que separan Cassano d'Adda de Andalo, ha sido una jornada de transición en la que ambos daneses han cumplidos sus respectivos objetivos

El danés Michael Valgren (EF Education) se ha impuesto en solitario en la decimoséptima etapa del Giro de Italia disputada Cassano d'Adda y Andalo, de 202 km, jornada de transición en la que mantuvo la maglia rosa de líder el danés Jonas Vingegaard (Visma).

Valgren fue el más inteligente dentro de la escapada del día, y con un ataque por sorpresa a 800 metros de meta logró imponerse con un tiempo de 4h.41.34, a una media de 43 km/hora. A 3 segundos entró el noruego Andreas Leknessun (Uno X) y a 6 el italiano Damiano Caruso (Bahrain).

El pelotón con todos los hombres de la general llegó a meta a 5.15 minutos. Vingegaard conservó la maglia rosa con una diferencia de 4.04 minutos sobre el austríaco Felix Gall (Decathlon) y 4.27 respecto al neerlandés Thymen Arensman (Netcompany Ineos).

La dedicatoria de Valgren, directa a su hijo

Valgren cruzó la línea de meta en Andalo mostrando un juguete de su hijo que le sirve de amuleto. Y suerte le dio al nórdico, pues logró su primera victoria en una carrera World Tour.

"Llevaba este pokémon en el bolsillo como amuleto de la suerte. Pensaba que era demasiado lento para ganar un esprint, así que ataqué. Fue un día extraño, con un grupo numeroso en cabeza. El final fue duro. Estaba al límite. Me preocupaba tener que abandonar. Por suerte, la carrera no fue 500 metros más larga", comentó en meta.

Con este triunfo, Valgren acumula 10 en su palmarés, el noveno logrado hace 5 años. Eso sí, reconoce que se ha quitado la espinita que tenía en su carrera: "Me faltaba una etapa en una gran vuelta en mi palmarés. Creo que me la merecía. Me alegra que haya ocurrido en Italia, donde he cosechado la mayoría de mis éxitos".

El muro que puede dictar sentencia en el Giro de Italia 2026

Este jueves se disputa la decimoctava etapa entre Fai della Paganella y Pieve di Soligo, de 171 km. Jornada sin grandes complicaciones, pero de perfil ondulado en los últimos 40 km que ofrecen opciones a los aventureros. Solo dos cotas puntuables, Fastro (3a, 3,2 km al 3,9) y el Muro de Ca'del Poggic (1,1 km al 11,3), con la cresta a 10 de meta.

Clasificación de la 17ª etapa del Giro de Italia 2026

1. Michael Valgren Andersen (EFE) 04:41:33

2. Andreas Leknessund (UXM) a 00:00:03

3. Damiano Caruso (TBV) a 00:00:06

4. Aleksandr Vlasov (RBH) a 00:00:06

5. Einer Augusto Rubio (MOV) a 00:00:06

6. Igor Arrieta Lizarraga (UAD) a 00:00:14

7. Gianmarco Garofoli (SOQ) a 00:00:52

8. David de la Cruz Melgarejo (PQT) a 00:01:08

9. Jhonatan Narváez Prado (UAD) a 00:01:44

10. Mark Donovan (PQT) a 00:01:44

11. Florian Stork (TUD) a 00:01:44

12. Jan Hirt (NSN) a 00:01:44

13. Giulio Ciccone (LTK) a 00:01:47

14. Fabio van den Bossche (SOQ) a 00:02:19

15. Juan Pedro López (MOV) a 00:02:19

16. Mick van Dijke (RBH) a 00:02:38

17. Simone Gualdi (LOI) a 00:03:33

18. Enric Mas Nicolau (MOV) a 00:04:12

19. Alessandro Tonelli (EOK) a 00:04:58

20. Orluis Alberto Aular Sanabria (MOV) a 00:05:15

Así queda la Clasificación General del Giro de Italia 2026 tras la disputa de la 17ª etapa

1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) 66h57'14"

2. Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale) +4'03"

3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) +4'27"

4. Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) +5'00"

5. Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) +5'40"

6. Derek Gee-West (Lidl-Trek) +7'09"

7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) +7'14"

8. Davide Piganzoli (Visma-Lease a Bike) +7'57"

9. Damiano Caruso (Bahrain Victorious) +8'34"

10. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) +9'20"

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13. David de la Cruz (Pinarello Q36.5) +10’50”