Michael Valgren le levanta la victoria al equipo Movistar y deja en nada la exhibición de Igor Arrieta

El corredor dané echó el lazo a Einer Rubio cuando parecía el más fuerte de la fuga y dio el golpe definitivo cuando todos estaban pensando en que el triunfo se decidiría al sprint

La 17ª etapa del Giro de Italia ha sido una de esas que no te dejan pestañear. Es cierto que no hubo pelea por la general, pero por la etapa fue cruenta; tanto es así que 'llovieron' ataques en la fuga hasta que el danés Michael Valgren, del equipo Education First, se terminó por imponer con un duro ataque a poco más de un kilómetro del final para dejar con las ganas a Einer Rubio, del equipo Movistar, y al español Igor Arrieta, de UAE.

Era una jornada de transición sí, pero no una sin batalla. Con 202 kilómetros entre Cassano d'Adda y Andalo, la 17ª etapa sirvió para ver a Jonas Vingegaard manteniendo la maglia rosa, pero también para que el Movistar Team viese realmente cerca el triunfo que con Einer Rubio. Sin embargo, no siempre gana el más fuerte.

El ciclista colombiano rompió la fuga de 28 corredores y ya encarando la penúltima subida hizo tal selección que solo Michael Valgren fue capaz de seguir sus pasos. Rubio lo intentó de todas las maneras posibles y lanzó numerosos ataques, pero el danés se agarró con todo a su rueda, lo cual posibilitó que los perseguidores llegasen hasta cabeza de carrera.

El primero en llegar arriba fue Igor Arrieta. En una exhibición de piernas en la última subida, el español del UAE Team Emirates alcanzó al dúo que lideraba la carrera, algo que también terminaron haciendo Vlasov (Red Bull Bora), Andreas Leknessun (Uno X) y el italiano Damiano Caruso (Bahrain). No sirvió para nada, ya que Valgren cogió a todos desprevenidos a poco más de un kilómetro del final para pedalear en solitario hasta la línea de meta.

Sin novedades en la clasificación general del Giro de Italia

El pelotón con todos los hombres de la general llegó a meta a 5.15 minutos. Vingegaard conservó la maglia rosa con una diferencia de 4.04 minutos sobre el austríaco Felix Gall (Decathlon) y 4.27 respecto al neerlandés Thymen Arensman (Netcompany Ineos).

En cuanto a los españoles, el mejor situado es David de la Cruz en 13ª posición a 10.50 del líder. El corredor del equipo Pinarello aprovechó su incursión en la fuga para acercarse al top-10 de la carrera.

De cara al jueves 28 de mayo viviremos la decimoctava etapa de la mítica prueba italiana entre Fai della Paganella y Pieve di Soligo, recorriéndose exactamente 171 kilómetros entre ambas localidades.