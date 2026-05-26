Clasificación Giro de Italia 2026 tras la 16 etapa | Vingegaard empieza a probarse la corona en Italia

El danés confesó que tanto él como su equipos estaban muy motivados en esta decimosexta etapa. Está a cinco días de escribir su nombres en la historia del ciclismo

Vingegaard quiere poner su nombre en la lista de ganadores de las tres grandes y aprovechó la primera ocasión para imponerse con la maglia rosa, lo que logró imponiéndose en solitario en la decimosexta etapa con final en la cima de Carì. Otro beso a la foto de su familia al cruzar la meta y ya se prepara para la foto final.

"Mis compañeros y yo estábamos muy motivados para intentar ganar con la maglia rosa. Pudo salir mal, pero decidimos intentarlo en la primera oportunidad porque si fallábamos, todavía tendríamos otra", explicó el líder en la meta.

Vingegaard, a cinco días de pasar a la historia como uno de los 8 corredores con las tres grandes en su palmarés, se mostró imbatible en el ascenso a Carì, con un ataque a 6,6 km de meta que no tuvo respuesta.

"Fue una subida muy bonita y dura, además larga, en la que tardamos una media hora. Una vez más mis compañeros hicieron un trabajo increíble, tiraron desde el principio y no le dieron ninguna opción a la escapada. En la última subida redujeron el pelotón y yo solo tuve que dar lo mejor de mí", detalló.

Además de poder recompensar a sus compañeros con su cuarto triunfo en el Giro, Vingegaard valoró especialmente el hecho de conseguirlo en Suiza: "Los componentes del equipo son grandes amigos míos y fue bonito correr aquí y contar con su apoyo. También es especial ganar en Suiza, un lugar que conozco muy bien. Voy día a día. Ahora me quedan cuatro etapas, veremos qué podemos hacer en lo que queda de carrera", concluyó.

El perfil de la decimoséptima etapa del Giro de Italia 2026

Este miércoles se disputa la decimoséptima etapa, entre Cassano d'Adda y Andalo, de 202 km, jornada de media montaña con el principal aliciente a 11 km de la llegada, con el ascenso a Andalo Lever (3a, 8 km al 3,6). La meta se encuentra después de una subida de 2,3 km al 6,8 por ciento). Una buena ocasión para la fuga o los rematadores.

CLASIFICACIÓN Y TOP-10 DE LA 16ª ETAPA DEL GIRO DE ITALIA 2026

1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) 2h57'40"

2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM) +1'09"

3. Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) +1'11"

4. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) +1'14"

5. Derek Gee-West (Lidl-Trek) +1'18"

6. Davide Piganzoli (Visma-Lease a Bike) +1'34"

7. Egan Bernal (Netcompany INEOS) +2'04"

8. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) +2'18"

9. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) +2'55"

10. Wout Poels (Unibet Rose Rockets) +3'04"

CLASIFICACIÓN GENERAL DEL GIRO DE ITALIA 2026

1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) 62h10'26"

2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM) +4'03"

3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) +4'27"

4. Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) +5'00"

5. Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) +5'40"

6. Derek Gee-West (Lidl-Trek) +7'09"

7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) +7'14"

8. Davide Piganzoli (Visma-Lease a Bike) +7'57"

9. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) +9'20"

10. Egan Bernal (Netcompany INEOS) +9'44"...14. David de la Cruz (Pinarello Q36.5) +14'57"

19. Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) +22'38"