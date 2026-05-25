Markel Beloki da el gran salto y cierra el fichaje con el Ineos

El equipo británico sigue apostando fuerte por el talento español joven y se asegura un ciclista ya consolidado en el World Tour

El Ineos, pese a los problemas que viene atravesando Carlos Rodríguez en los dos últimos años, sigue apostando claramente por el talento español y se ha convertido en el gran rial del Movistar Team a la hora de incorporar a las jóvenes estrellas que el ciclismo nacional ofrece.

Si el pasado año ya arrebataron al equipo Movistar la opción de incorporar a Benjamín Noval y hace dos casi lo logran con Pablo Castrillo, ahora han puesto los ojos en el segundo mejor español en el Giro de Italia, un Markel Beloki que en la ronda italiana se ha confirmado como una de las estrellas españolas del futuro.

Así lo asegura Marca, quien señala que asegura que Markel Beloki ya ha cerrado su fichaje por el Netcompany Ineos para las tres próximas temporadas, confirmando así su gran salto a uno de los equipos más potentes del pelotón.

Del EF Education-EasyPost al Netcompany Ineos

El aún ciclista del EF Education-EasyPost se ha ido desarrollando durante los tres últimos años en este equipo, que le dio la oportunidad de correr en el World Tour, hasta lograr hacerse un hueco en la estructura norteamericana para las grandes vueltas.

A sus 20 años aún es muy joven y ya ha demostrado en el Giro de lo que es capaz. Durante muchos días ha sido el mejor español en la general -ahora es segundo- y hasta la etapa reina llegó en el Top-10 de la ronda italiana. Ahora se encuentra a 11 minutos y medio del líder Vingegaard, en la 18ª posición.

Según este medio, el influyente agente italiano Giuseppe Acquadro es el que está manejando el fichaje del hijo de Joseba Beloki y ha permitió al Ineos adelantarse al interés de otros equipos importantes, que estaban expectantes de lo que podía hacer el joven Markel y que, cuando ya se han convencido, han llegado tarde para ficharlo.

Beloki ya brilló en la Itzulia

Markel Beloki ocupa actualmente el puesto 339 del ranking UCI y, antes del Giro, ya destacó este año en la Itzulia, donde acabó 13º en la general de la Vuelta al País Vasco. También hizo Top-10 en el Gran Premio Miguel Indurain y sumó puntos para el EF Education-EasyPost en el UAE Tour y en la Challenge de Mallorca.

En su palmarés, pese a contar con 20 años, ya acumula un victoria en carreras UCI, la general del Tour de Alsacia de 2025, así como un segundo puesto en el Campeonato de España contrarreloj hace dos años.