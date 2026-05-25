Nuevo golpe maestro del Movistar Team, que sigue su imparable escalada

El equipo telefónico, gracias a los triunfos de Barrenetxea y Tesfatsion en las últimas semanas, más los puntos de Enric Mas en el Giro sigue su escalada en el Ranking UCI

El Movistar Team sigue su ascenso meteórico a la espera de poder sumar algunos puntos en la última semana del Giro de Italia, donde buscará los triunfos parciales al haber quedado descartado de las primeras posiciones de la general.

El equipo telefónico lleva varias semanas ganando posiciones en el Ranking UCI y, tras los triunfos de Jon Barrenetxea en la Bretaña francesa la semana anterior, en esta última, el mismo plantel ha deleitado en los 4 Días de Dunkerke, donde ha sacado un gran número de puntos con el triunfo parcial de Natnael Tesfatsion en la penúltima etapa y la clasificación de tres cinco ciclistas entre los 20 primeros y 50 entre los 40 primeros de la general.

El equipo Movistar se impuso también en la clasificación por equipos en la ronda gala, por delante del Cofidis y del TotalEnergies, aunque lo que le dio puntos fue la general individual.

Allí, Natnael Tesfatsion acabó en segunda posición, a siete segundos de Laurence Pithie, al que no pudo recortarle tiempo en la última jornada. Tras él, el ciclista gallego Carlos Canal finalizó en undécima posición y el vasco Jon Barrenetxea confirmó su gran momento con la 18ª plaza. Aún hubo dos ciclistas más que puntuaron: el madrileño Gonzalo Serrano y el polaco Filip Maciejuk, 32º y 39º, respectivamente. Sólo no puntuaron Davide Formolo y el joven colombiano Jhonatan Guatibonza.

Los puntos de Francia lanzan al Movistar en el Ranking UCI

Esas posiciones representaron un total de 212 puntos sólo de la clasificación general, que se unieron a los 25 logrados en las etapas, lo que situó al Movistar Team como el segundo equipo que más sacó de los 4 Días de Dunkerke, sólo superado por el Red Bull-Bora, equipo del campeón Laurence Pithie.

Con esos puntos más lo logrado por el plantel presente en el Giro de Italia, en el que Enric Mas sumó esta semana una segunda posición, han permitido al conjunto telefónico dar otro paso más en la clasificación UCI y situarse decimotercer cuando no hace mucho estaba en posiciones de descenso.

El paso por tierras francesas en las dos últimas semanas ha situado al eritreo Natnael Tesfatsion, con 722 puntos, y Jon Barrenetxea, con 586, como los ciclistas que más puntos aportan al equipo a estas alturas de temporada, superando a Iván Romeo.

Clasificación general de los 4 Días de Dunkerke

1. Pithie, Laurence (Red Bull-BORA-hansgrohe) 19:35:55

2. Tesfazion, Natnael (Movistar Team) + 07

3. Tiller, Rasmus (Uno-X Mobility) + 11

4. Dewulf, Stan (Decathlon CMA CGM Team) + 14

5. Slock, Liam (Lotto-Intermarché) + 14

6. Heiduk, Kim (Netcompany INEOS Cycling Team) + 20

7. Askey, Lewis (NSN Cycling Team) + 29

8. Maisonobe, Sam (Cofidis) + 30

9. Shmidt, Artem (Netcompany INEOS Cycling Team) + 36

10. Gruel, Thibaud (Groupama-FDJ United) + 37

11. Canal, Carlos (Movistar Team) + 37

18. Barrenetxea, Jon (Movistar Team) + 55

32. Serrano, Gonzalo (Movistar Team) + 05:24

39. Maciejuk, Filip (Movistar Team) + 08:32